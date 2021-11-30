受未来科技及其影响的启发，BEYOND 聚集全球目光，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。

BEYOND 国际科技创新博览会开幕式将于 12 月 2 日在澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行！届时将有世界级的科学家、各行业顶级嘉宾和领导出席开幕式，中国科协分管日常工作副主席、书记处第一书记，中国工程院张玉卓院士；中华医学会会长，中国科学院院士，北京协和医院名誉院长赵玉沛院士将发表开幕致辞。

聚焦 BEYOND 开幕式主题—What’s Next？组委会邀请到空间技术专家，神舟号飞船首任总设计师，中国工程院戚发轫院士；中国工程院院士，广州实验室主任，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士；深圳市创新投资集团党委书记，董事长倪泽望；珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠；社会价值投资联盟理事长，原招商银行行长马蔚华；淡马锡全球企业发展联席总裁，中国区总裁吴亦兵；IDG 资本创始董事长熊晓鸽；十二届全国人大外事委员会副主任委员，中国社会科学院 “一带一路” 国际智库专家委员会主席，蓝迪国际智库专家委员会主席赵白鸽（以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列）发表主题演讲，将就行业风向及最前沿科技创新理念及科技在未来生活的世界中的影响等热点话题进行深入探讨。来自国务院国资委，国家商务部，中国科协，中国国际科技交流中心，中华医学会，上海市，广东省，贵州省，澳门特区政府，澳门中联办，澳门外交部公署的领导和代表以及社会各界人士也将出席开幕式，共同展望亚太的科技创新未来。

BEYOND 开幕式嘉宾介绍

张玉卓院士

赵玉沛院士

戚发轫院士

钟南山院士



倪泽望



董明珠



马蔚华



吴亦兵



熊晓鸽



赵白鸽



BEYOND 开幕式议程



* 最新议程请点击【阅读原文】从官网获取

开幕式（VVIP，VIP，Speaker 证，专业全场通行证）【8:45-10:30】

• 时间安排：12 月 2 日 8:00 开始签到，8:45 准时开始

• 地点：巴黎人酒店 巴黎人剧场（5 楼）

• 着装要求：商务正装

* 安保原因，迟到的观众需要等一个环节结束后才可进场

* 不设划位，按入场顺序就坐。

BEYOND 国际科技创新博览会将在 12 月 2-4 日澳门威尼斯人金光会展中心举行，展区设立近 5 万平方米，将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，吸引来自世界五百家大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业等参展企业，以及邀请全球的生态伙伴，政府机构及国家大使以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。

来自阿里巴巴、澳门电讯、澳门中银、德勤、复星集团、工银澳门、光控母基金、海康威视、恒健控股、华大基因、华为、华西医院、极米科技、丽珠医药、南光集团、普渡科技、商汤科技、腾讯集团、小鹏汇天、亿航、正泰集团、中国电信、中国建筑国际、中国石化、中国太平、中国土木工程（澳门）有限公司、中邮器材、贵州省展团、江苏省展团、四川省展团、浙江省展团、深圳市科学创新委员会展团、HKX 展团、微软加速器展团、英伟达展团、粤港澳大湾区协同创新研究院展团、中关村科学城展团等跨国公司及展团的代表将在展厅展示其最新产品。旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一。

同期举办数百场主题论坛，覆盖影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学四大领域，涵盖建筑科技、天使投资峰会、人工智能商汤专场、智慧医疗、智慧医疗新进展、未来出行、科技女性、医药医疗技术设备创新、元宇宙、绿色智慧物流、人工智能创新、创新药及生物医疗技术、绿色经济、农业食品科技、智慧生活、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会，合作对接会等等，邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及向观众展示前沿科技的力量。

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