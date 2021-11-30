近日，优思达正式完成由 CPE 源峰领投，现有股东东方富海跟投的逾 3 亿元 E+轮融资，百榕资本担任本轮融资独家财务顾问。这是优思达继半年前由东方富海领投约 2 亿元 E 轮融资后获得的加轮融资。本轮融资将继续用于核心产品 EasyNAT 高通量核酸扩增平台的产能提升及检测菜单扩展，以及核酸类家庭自检平台的量产和新一代检测平台的开发。

自成立以来，优思达一直致力于创新分子 POCT 产品的研发，是国内第一家试剂与仪器双获批的分子 POCT 企业。优思达的核酸提取扩增检测一体化解决方案已经获得 NMPA、CE、ANVISA、以及 TGA、HSA 等权威机构认证，且自主开发的核酸扩增检测分析仪也已获美国 FDA 认证。目前，优思达分子 POCT 产品已覆盖国内超过 2000 家医疗卫生机构，并销售至六十个国家。此外，该公司还开发了自驱动式微流控家庭自检产品，也是全国首个核酸家庭自检产品，由此优思达成为全球少数几个覆盖医疗终端与家庭自检双场景的核酸检测企业之一。

在 2020 年初，优思达首席科学家尤其敏博士带领团队利用独有的技术研发出可靠有效的新冠 POCT 核酸检测试剂，被国家科技部列入应急快速核酸检测重大专项，填补了国内新冠 POCT 核酸检测领域的空白。优思达整合经典磁珠法将核酸提取及核酸扩增集成于一支独立密闭式检测管中，搭配优思达的仪器，提供了 “样本进、结果出” 的一体化解决方案实现核酸快速检测，为疫情防控做出了重要贡献。

截至目前，该仪器平台已经完成了多次产品迭代，包含 2 通道、4 通道、8 通道、16 通道的不同机型可覆盖从基层医疗卫生机构到各等级医院发热门诊以及检验科等多种快速检测场景。

家庭自检是未来体外诊断检测中另一个巨大蓝海市场。新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化、渠道可及性强、公众购买意愿强、需求频次高等消费品属性。

优思达自研开发的国内首创、全球领先的 “自驱动式微流控核酸自测平台”，可实现采样标准化和自动化判读结果的功能，使用者无需专业培训亦可得到准确的检测结果。该产品十分适合普通群众在家庭进行自我检测。基于该平台，优思达有望开发多种核酸检测产品，例如可对甲流、乙流、新冠病毒、新冠突变株四种病原体进行核酸检测和区分。

优思达董事长林艺志表示，优思达的目标是通过技术驱动全球分子 POCT 行业的发展，让技术创新推动检测场景的普及和成本的降低，践行 “分子诊断，随处可行” 的使命。通过 16 年的独立迭代创新，优思达在产品试剂菜单、设备通量、以及居家和临床等应用场景都有较大的突破。我们欣喜地发现最近两年来，优思达的产品不仅在顶级三甲医院中对临床医护人员效率有较大的辅助提升，同时更多基层医院在优思达的辅助下也逐步具备核酸检测的能力，可更好地响应国家联防联控和分级诊疗的政策要求。我们更希望做的是应用中国的技术创新推动全球分子 POCT 在病原体诊断和肿瘤伴随诊断等各个应用场景的扩展，同时对全球卫生资源分布不均的问题持续改善，让更多国家的人民用得起分子 POCT 产品。感谢 CPE 源峰和优思达各位现有股东的认可和支持！我们将继续深耕研发，通过不懈努力为分子诊断行业贡献更好的解决方案。

CPE 源峰投资团队表示，分子诊断技术的检测灵敏度更高，特异性更强，并且直接通过对核酸的检测能够更加快速和及时地检测到病原体的感染情况。因此，分子诊断技术对传统的检测技术在及时性和精准度做了更强的迭代。分子诊断结合 POCT 后大大减少了对实验室环境的依赖，能够推动分子诊断在全国不同等级医院的普及，对全国甚至全球的基础医疗建设都意义重大。CPE 源峰一直关注于医疗技术的新突破以及对国内医疗行业具有推动性发展的优秀企业。我们很看好优思达在诊断设备和试剂上不断完善的技术布局，期待未来公司推出更多有临床价值的产品和解决方案，为医疗健康行业的进步做出自己的贡献。

东方富海合伙人王培俊表示，富海医疗深耕体外诊断领域多年，覆盖从创新型研发团队到医学检验所等终端的完整产业链，有幸连续多轮支持优思达的发展。优思达是国内优秀的分子 POCT 企业，团队不仅在技术方向、产品战略、渠道策略等方面拥有独到见地，还具有极强的执行力，在深刻理解临床需求基础上，打造了多个独特的技术平台并快速开发了多款产品。我们相信，中国的分子诊断企业未来一定能够在国际市场树立自己的品牌，优思达有望成为这样的引领者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。