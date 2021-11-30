近日，拥有创新分子酶循环筛选技术的病原体核酸现场快检（“nPOCT”）的新锐企业苏州晶睿（GeneVide）生物科技有限公司（下称 “晶睿生物”）宣布完成 5000 万元人民币天使轮融资。

本轮融资由元生创投领投，启明创投共同投资。本轮所获资金将用于多个病原体 nPOCT 核心产品开发及注册的快速推进，并进一步升级基于酶表征方法的创新分子酶循环筛选技术平台。

晶睿生物成立于 2021 年 6 月，并于同年 7 月完成与苏州点晶生物科技有限公司的合并重组。创始及核心团队成员毕业于清华、中科院、新国大、PSU 及 UCLA 等国内外知名院校，并在生物技术及医疗行业，尤其是分子酶及分子诊断领域，拥有十余年的创业及从业经验。

晶睿生物建立了基于酶表征方法的创新分子酶循环筛选体系，并以此创建了具有自主知识产权的酶介导双重指数扩增（Enzymes-mediated Duplex Exponential Amplification，EmDEATM）nPOCT 技术平台。

EmDEATM 平台有机整合了核酸指数扩增及信号指数放大于一管反应，可在 20 分钟恒温条件下稳定检出单拷贝级别目标核酸，同时操作简单、可在 4 度中稳定保存，极具走进下沉场景的潜力。基于 EmDEATM 平台，晶睿生物搭建了多条针对呼吸道及生殖道病原体的 nPOCT 产品研发管线，同时构建了 4000 余平方米的研发中心、酶原料生产中心及 IVD 三类医疗器械 GMP 生产中心，以快速推进其核心产品的注册申报。

晶睿生物首席执行官李秋实表示：“由衷感谢新老投资方对晶睿生物的高度认可和鼎力支持。新冠疫情的爆发凸显了病原体 nPOCT 的重要性，把真正满足需求的 nPOCT 方案广泛部署于下沉场景从而完善 ‘提前分流’ 和 ‘及时响应’ 的立体防疫体系将是影响国计民生的一大突破。晶睿人将秉承 ‘高效、趋真、务实、共频’ 的精神，持续夯实创新分子酶循环筛选平台的技术优势，并加速推动 nPOCT 产品开发进程，早日解决重大疫情防控时核酸检测下沉至 ‘最后一公里’ 的难题，真正实现核酸检测的触手可及。”

元生创投管理合伙人林艺博士表示：“在国家 COVID-19 防控工作中，临床上开始出现向 POCT 发展的核酸快速检测方法，来满足检测速度快和设备便携等场景现实需求，但由于技术发展的限制，尚未达到理想的情况。晶睿生物从底层技术平台进行创新，对基层应用的各个痛点逐个击破，实现真正快速简便且准确度高的基层核酸检测产品，对于基层核酸检测的发展具有突破性意义。作为本轮领投方，元生创投高度认可晶睿团队开拓创新的精神，期待公司产品早日为基层防疫助力，推动国家基层卫生健康事业的发展。 ”

启明创投投资合伙人唐艳旻表示：“我们很高兴能支持晶睿生物，公司在分子酶及分子诊断底层技术方面有创新突破，致力于满足快速、准确、简便、低成本的临床需求。晶睿生物搭建了多条病原微生物分子诊断研发管线，我们相信这会给医疗健康行业带来重大长期价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。