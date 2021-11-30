根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，在 2021 年第三季度收入创新高之后，腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）在全球 App Store 和 Google Play 的累计收入已超过 70 亿美元。

进入 2021 年，《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）在全球 App Store 和 Google Play 的总收入达到 26 亿美元，位列全球手游畅销榜第 2 名，仅次于腾讯《王者荣耀》，超越米哈游《原神》移动端收入。在今年头三个季度，《PUBG Mobile》（合并《和平精英》）每个季度收入均超过 7 亿美元，并在第 3 季度刷新纪录，达到 7.71 亿美元。亦即 2021 年这款游戏平均每天收入高达 810 万美元。

截至目前，《和平精英》在中国 iOS 市场累计收入近 40 亿美元，《PUBG Mobile》在海外市场的累计收入超过 30 亿美元。中国 iOS 贡献了 70 亿美元总收入的 57%，美国和日本分别占 11.8% 和 4.2%。

平台方面，来自苹果 App Store 的收入占全球总收入的 81%，Google Play 占 19%。不过在海外市场，来自 App Store 和 Google Play 的收入占比分别为 56.6% 和 43.4%。

进入 2021 年，《PUBG Mobile》继续与《Garena Free Fire》、《使命召唤手游》等战术竞技手游大作引领着该品类的发展。今年早些时候，Krafton 将这款游戏重新命名为《Battlegrounds Mobile》并带回印度市场。截至目前，《Battlegrounds Mobile》在印度市场吸金约 700 万美元。不久前，Krafton 在全球市场推出了该 IP 衍生作品《PUBG: New State》，并在上市首周录得 260 万美元收入。作为战术竞技手游的领军之作，《PUBG Mobile》早已是全球收入最高的手游产品之一，并将在未来几年继续稳居榜单头部。