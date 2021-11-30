根据 TrendForce 集邦咨询发布的报告，随着东南亚等地疫情舒缓，加上进入下半年电商的促销旺季，智能手机市场需求逐渐转强；然而受到 4G 与 5G 低端处理器套片、面板驱动 IC 等零部件供应匮乏影响，局限品牌厂下半年的生产表现。以季度表现来看，第三季的生产总数虽有 5.7% 的季增幅，全球总产量约 3.25 亿支，但其季成长幅度和整体生产表现都不及去年同期，抑或是疫情前的 2019 年。

此外，TrendForce 集邦咨询再次下修 2021 全年生产预测为 13.35 亿支，年增 6.5%，对比先前年增 7.3% 至 13.45 亿支的预估，主要反应供应链缺货导致生产表现受到影响。展望后势，全球智能手机市场的观察重点除了疫情发展是否进一步削弱需求外，国际间的角力、晶圆代工产能分配与全球通胀危机等也将可能对市场需求产生冲击。

智能手机第三季生产量约 3.25 亿支，苹果新机助攻回归全球第二

三星（Samsung）第三季生产量为 6900 万支，季增 17.9%，主要归功于该品牌越南工厂的稼动表现回稳，其市占排名领先全球。苹果（Apple）第三季刚发表四款新机，贡献该季生产量至 5150 万支，季增 22.6%，位居全球第二。产品规划方面，2022 年苹果除了维持下半年四款新机发表外，第一季底将推出第三代 SE，可视为跨足中端 5G 手机市场的一大利器，预估将在明年贡献 2500 万至 3000 万支的生产表现。

OPPO（含 Realme、OnePlus）第三季生产量为 5100 万支，季增 3%，位居全球第三；小米（Xiaomi；含 Redmi、POCO、Black Shark）第三季生产量为 4450 万支，位居全球第四，季减 10%；排名全球第五的 Vivo（含 iQoo）则约略持平上季表现，生产总数约 3400 万支。观察三家品牌在第三季的生产表现，由于市场重叠性高，因应市场所推出的产品类型也极为相似，因此对于目前短缺的零部件的掌握度，将直接影响该品牌的生产表现。

荣耀重振旗鼓，2022 年将扩大海外市场

历经上半年的业务重整以及零部件备货等，荣耀（Honor）如今已渐入佳境，预估 2021 全年将有 4350 万支的生产表现，位居全球第八名。分析该品牌的销售策略，重心仍以中国市场为主；海外市场则延续华为策略，避开低价竞争的印度市场，进击俄罗斯、欧洲、南美等市场。整体而言，荣耀的崛起势必影响上述品牌的市占表现，应战关键仍在于零部件的掌握程度。