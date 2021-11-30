近日，南京威派视半导体技术有限公司（简称 “威派视”）宣布完成亿元 A 轮融资，国投创业领投。

威派视的 VPS 技术采用单个晶体管代替 CMOS 的 5 个元器件，经历十年的研发迭代，已实现最小像素尺寸 0.5 微米、像素规模 6 亿，是全球像素尺寸最小、像素规模最大的成像芯片。该公司核心团队承担了物理研究、国家 973、重点研发计划等多个国家级项目，十余年来从 VPS 技术的原始器件原理设计开始，打通了从概念原理到芯片生产工艺，从工业化量产到下游应用等多道 “关口”，将拓展现有 CMOS 图像传感器（简称 “CIS”）在行业应用上的新边界，让图像传感芯片在生命科学和微小商业卫星等领域的应用成为可能。

图像传感器芯片是数码光学成像模组的核心元器件，在智能手机、生命科学、安防监控、自动驾驶、工业检测等领域应用广泛，我国需求量居全球第一。但在工业检测、生命科学、天文、广电等高端装备领域，图像传感芯片长期被日本和美国公司垄断，主要依赖进口。据 Yole Developpement 最新报告显示， 2021 全球 CIS 芯片市场规模达 218 亿美金，预计 2026 年将达 315 亿美金。

目前，威派视首款 6 亿像素成像芯片已开始在国内晶圆厂流片，该款芯片具备 0.5 微米像素尺寸，被称为可直接 “看清” 细胞的数字显微芯片，能够革命性地改变现有观测手段，同步实现厘米级大视野和亚微米级分辨率，助力医疗器械厂商在形态、免疫、基因等领域创造出性能强、性价比高、易便携的设备，为未来医疗设备进入社区、家庭提供巨大的想象空间。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。