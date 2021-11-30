随着老虎基金的继续注资，印度创投领域的 11 月终于迎来了其尾声的到来。

动点出海获悉，印度金融科技初创公司 Slice 于近日宣布已完成一轮 2.2 亿美元的 B 轮融资。融资后，该公司的估值已达到 10 亿美元以上。这意味着，印度创投领域收获了今年的第 41 家以及本月以来的第 7 家新晋独角兽企业。

不出所料，这轮融资同样有着老虎基金的身影。据了解，老虎基金和 Insight Partners 联合领投了这轮融资，Sunley House Capital、Moore Strategic Ventures、Anfa、Gunosy、Blume Ventures、8i、Flipkart 联合创始人 Binny Bansal 等机构和个人参投。

上月初时，曾有消息指出老虎基金正计划对 Slice 进行一轮超 1 亿美元的领投。目前来看，这一传言已得到了证实。

由前 Flipkart 员工 Rajan Bajaj 成立于 2016 年的 Slice 是一家主要面向印度学生及年轻工薪族群体的信用卡平台，平台用户的平均年龄为 27 岁左右。基于 Slice 的信用卡（包含实体卡和虚拟卡），用户可以体验到消费返利（高达 2%）和先买后付服务内容。

根据 Slice 提供的数据，该平台已拥有超 500 万注册用户，每月发卡量多达 20 万张。而针对该国近 2 亿人规模的潜在信用卡市场，该公司称，其目标是在未来 5 到 7 年内获得 1.5 亿用户。

针对这笔最新资金的用途，Slice 在一份声明中表示将打算利用其提升平台在支付领域的影响力，并在招聘更多优秀人才的同时扩大其产品服务内容。

值得一提的是，Slice 也是老虎基金今年在印度投出的第 19 家独角兽企业。如本栏目指出，仅在上周一周内，老虎基金的投资组合中就新增了 NoBroker、Spinny、Upstox 三家印度独角兽。而在加上 Slice 后，老虎基金在本月共计已投出了 5 家独角兽企业（另一家为 Mensa Brands，这是一家仅花费 6 个月时间就成为独角兽的印度初创企业）。