区块链安全公司「CertiK」于近日宣布完成 8000 万美元 B2 轮融资，再次刷新区块链安全赛道单笔最大融资额。该轮融资由红杉资本领投，顺为资本、Tiger Global、高瓴创投、Coatue Management 等老股东持续跟投。

CertiK 在四个月内共完成三轮融资，总融资额超过 1.4 亿美元，估值近 10 亿美元。

在过去一年中，CertiK 完成了 20 倍的收入增长，员工人数增加了 4 倍。此外，CertiK 为超过 1800 家企业级客户提供区块链安全服务，挖掘了超过 31000 个代码漏洞、保护了超过 3000 亿美元的数字资产安全。

CertiK 于 2018 年由耶鲁大学、耶鲁计算机系系主任邵中教授及哥伦比亚大学计算机系顾荣辉教授三方共同成立。CertiK 利用目前最先进的形式化验证技术以及 AI 审计技术，来扫描及监控区块链协议和智能合约的安全性，并不断推出以 Skynet（天网）为代表的 SaaS 产品，为加密世界的企业和用户提供最高等级的安全解决方案。

CertiK 于年初推出了区块链安全领域全球首款 SaaS 产品：Skynet 天网。作为可 7*24 小时无间断运行的主动监测平台，Skynet 通过实时监测区块链及智能合约，可在错综复杂的区块链网络环境下抵御安全威胁。随着安全威胁的不断发展和变化，Skynet 利用大量的链上和链下机器学习数据来不断适应并自我发展，进而保护智能合约和区块链免受威胁。自 2021 年推出以来， Skynet 天网的收入水平已增长了 23 倍，使用数据显著增长，日均活跃用户使用量超过了 20 万人次。

本轮融资所有资金及公司营业收入将主要用于更多创新产品和服务研发。” 智能合约形式化验证和审计是区块链安全服务的第一步，也是最基本的一步。”CertiK 联合创始人顾荣辉教授指出，” 未来，CertiK 将开发更丰富的 SaaS 产品，为客户提供更全面的安全保障与福利。CertiK 的愿景是通过提供端到端的服务为区块链安全提供一站式的体验，其中包括形式化验证、安全审计、实时监控、自主检测以及对区块链和智能合约的保护等。”

CertiK 将持续战略性寻求并选拔优秀人才以充实领导团队。近期，David Tarditi 博士作为工程副总裁加入了 CertiK。Tarditi 博士拥有超过 16 年带领工程及研究团队发展的经验。他曾于微软任职 25 年，担任微软首席集团软件工程主管，同时也是 22 项专利的发明人。此外， Monier Jalal 也作为营销副总裁加入了 CertiK。他曾在安全公司 CheckPoint（市值 150 亿美元）担任营销副总裁，在网络安全领域拥有超过 20 年管理经验。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。