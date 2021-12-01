12 月 1 日，云游戏全案服务商蔚领时代宣布已完成总金额 4 亿元人民币的 B 轮融资，本轮融资由明势资本领投，鼎晖 VGC 跟投，老股东小米、米哈游和顺为资本跟投。

据了解，蔚领时代本轮融资资金主要用于三个方面：虚拟世界专属服务器的设计和首次量产；基于云端渲染的数字人开发平台的设计和搭建；面向下一代软件 “方舟架构” 的研发和设计。其中最主要的是第一个板块。

作为本轮融资的领投方，明势资本创始合伙人黄明明认为：“Metaverse（元宇宙）的到来，将带来下一代计算平台的机会。虽然它的具体形态还尚未可知，但无疑会是一个体验极其丰富的数字世界。为了支撑前所未有的丰富体验，这个世界需要巨大的底层算力，其算力需求可能远超现存的所有信息系统。Metaverse 时代的算力需求，需要全新的算力供给模式：算力的硬件底层将不再是以 ‘信息处理’ 为导向的 CPU 架构，而会是以 ‘体验创造’ 为导向的 CPU、GPU、甚至专用处理器并存的异构架构；算力的供给网络将不再是 ‘中心化’ 的结构，而会是 ‘分布式’ 的结构；算力的计费方式将不再是 ‘固定资产’ 式的提前投入，而会是像 ‘水电煤’ 一样的随需所用。”

蔚领时代拥有自主研发的创新云计算架构以及音视频实时编解码、应用容器技术、GPU 虚拟化等关键技术，并在此基础上搭建了一套高品质的标准化云游戏 PaaS 平台，为游戏开发商、游戏运营商、终端厂商以及通讯运营商等众多企业提供一站式云游戏 PaaS 服务。

2021 年 8 月，蔚领时代的重要产品《云·原神》Android 版本正式公测。除了米哈游，蔚领时代也积极拓展其他合作伙伴。今年 ChinaJoy 上，蔚领时代与移动咪咕，小米集团和金山云共同成立了云游戏 “立方米” 计划，推进行业整体向前发展；此外，蔚领时代还与 360 游戏、中手游等优秀的游戏企业建立起了正式的合作关系。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。