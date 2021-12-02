12 月 2 日，BEYOND 国际科技创新博览会开幕式于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行。受未来科技及其影响的启发，本次大会聚集全球目光，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。

据悉，本次大会将在 12 月 2-4 日进行三天。大会包括科技创新博览会和多场科技创新论坛。

12 月 2 日上午 9 时许，BEYOND 联合发起人贺建东以东道主身份首先进行了本次大会的开幕致辞。“从武汉封城到现在，我们已经经历了接近两年的疫情了，这突然而来的疫情给我们带来生活上的改变。我们日常生活变了，我们的工作方式也变了，其实人与人之间的交流方式也变了，在这个过程中科技扮演着愈发重要的角色。”

以人们的日常生活为例，疫情的发展使得公共医疗体系加速改革，科技降低了我们各地医疗体系的日常负荷，科技也降低了医疗的研发成本，这也会令更多的人能够享受高质量而负担得起的医疗服务。

与此同时，科技也在努力改变着全球社会性问题，比如气候暖化，环境污染、贫富悬殊等等。科技的发展已经成为今天人类不断进步的力量。正因如此，本次 BEYOND 大会将以 “what’s next” 为主题探讨与展望科技未来发展。

张玉卓：人才是第一战略资源，是澳门可持续发展的关键因素

中国科协分管日常工作副主席、书记处第一书记，中国工程院院士张玉卓在开幕致辞中坦言：“人才是第一战略资源，是澳门可持续发展的关键因素。”

习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动粤港澳大湾区建设，为澳门发展提供了广阔空间。开发横琴粤澳深度合作区，为澳门科技创新和产业转型提供新契机，将为澳门经济适度多元化、持续繁荣发展注入强劲动力。

据张院士介绍，中国科协将深入落实与澳门合作框架协议，支持内地与澳门深化科技创新合作与人才交流，培育以新技术、新产业、新业态、新模式为特征的新经济，助力澳门经济适度多元发展，更好融入国家发展大局。

在具体合作中将落实三点。首先，要厚植创新沃土。通过突出价值引领、坚持法治思维、营造良好生态、培育青少年好奇心、想象力来支持推动科学素质培养和科技发展；其次，要激发人才活力。人才是第一战略资源，是澳门可持续发展的关键因素。第三，要拓展开放合作。科学是人类共有的财富，开放是科学的基因，信任是包容发展之基，合作是应对挑战之策。最后，张院士表示很期待澳门科技界与祖国内地一道，携手国际科技界，共同应对挑战，提升开放交流、文明互鉴的正能量，建设理念相通、人才畅通、设施联通的科技创新共同体。

赵玉沛：以更加开放的姿态，积极参与全球卫生治理

中华医学会会长、中国科学院院士、北京协和医院名誉院长赵玉沛院士在随后的开幕式致辞中提到：新时代的中华医学会，将广泛聚集全球资源，以更加开放的姿态，积极参与全球卫生治理。

从 1915 年成立至今，中华医学会已经发展成为中国医学领域最具有影响力的学术团体。现在拥有 70 万名会员，89 个专科分会和 193 种学术期刊。本次中华医学会作为博览会合作单位参与筹办智慧医疗论坛，希望能够通过医学会优质的医疗资源网络，顶尖的专家人才优势和创新的医学发展理念，为澳门融入全球大健康产业发展提供有力的支持，也希望借此平台推动形成医学领域国内国际双循环的发展新格局，向世界发出中国医学的最强音。

在赵院士看来，粤港澳大湾区是国家开放程度最高，经济活力最强的区域之一，处于改革开放的最前沿。近年来，中央先后发布粤港澳大湾区发展规划纲要和横琴粤澳深度合作区域建设方案，都提到要进一步提升澳门医疗卫生水平，发展大健康产业，为澳门对接内地优质医疗资源，提升健康领域国际传播能力，吸纳全国最佳健康发展实践提供了契机。

戚发轫：中国航天已具备两种能力，未来征服太阳系不是梦

空间技术专家，神舟号飞船首任总设计师，中国工程院戚发轫院士在开幕致辞中介绍了中国航天的现在与未来。

“中国航天从 1970 年发射了第一颗人造卫星（东方红一号）到现在 50 多年，已到成为一个航天大国。” 在戚发轫看来，中国航天已经具备两种能力：一种能力是进入太空的能力，二是利用太空的能力。中国载人航天技术，通过三步走计划，现在已经把核心舱天和一号送入轨道，已发射了两艘货运飞船及两艘载人飞船，并完成了多次航天员出舱活动，明年再有 6 次发射，就将建成了中国的空间站，可以运行试验，可为中国和世界各国科学研究提供服务。

在戚发轫院士看来，中国航天人当前面临的是习主席提出的 “探索浩瀚的宇宙，发展航天事业，建设航天强国是我们不懈追求的航天梦。” 在梦想的追寻过程中，中国航天要在第二个 100 年（建国 100 年）之前实现研制出能把人送到月球上的重型运载火箭、要建立空间站、要把中国的航天员送到月球上去。

其次，在深空探测方面，中国要对小行星、木星进行探测，而且希望能够从火星上取样反回，面临的挑战是很严峻的，需要动员全国举国体制来完成这个任务，需要动员社会各个领域的力量，包括民营的、国营的、各科研机构共同论证，参与这些工作。

与此同时，中国航天也面临着挑战。最大的挑战便是需要更多的年轻人到航天队伍之中。“铭记历史，传承精神，让全国尤其是青少年崇尚科学，探索敢于创新的精神，为我们中华民族的伟大复兴汲取力量。” 戚发轫坦言。

此外，他还展望了人类在未来征服太阳系的可能性。在他看来，人类在未来要征服整个太阳系，要开放和利用太阳系，为人类长远的发展和美好的生活服务，需要全世界多个国家和团队来完成这么一个共同任务。

倪泽望：四大领域将成为风险投资关注重点

深圳市创新投资集团党委书记，董事长倪泽望在开幕式致辞中谈到：风险投资助力了科技的产业化进程，对科创发展起到了加速助推的作用。

他以深创投近年来投资的重点领域进行阐述。首先，是新一代信息技术领域的投资机会，具体分为两个方向：一是数字新基建，二是数智化应用。前者包括 5G、大数据中心、人工智能等等数字基础设施的建设，将促进新兴基础软硬件的快速发展。后者利用数字化手段实现的政务数据治理，将进一步便利居民服务，提升民生服务和社会治理水平，进而影响人们衣食住行的方方面面。

其次，是智能制造行业。该领域有两条值得关注的投资主线：一是制造业转型升级，二是国内国外双循环下的国产化。其主要解决中国制造从以前 “有没有” 的问题，过渡到现在解决 “好不好” 的问题。

三是医疗健康。它是关乎到民生福祉的，抗周期的一个赛道。科创板医疗健康行业平均市盈率为 82 倍，远高于 A 股其它板块。随着行业从 “跟随仿制” 到 “自主创新”，加上科创板政策的支持，医疗健康行业进入发展快车道。中国的医疗健康产业正经历从仿制改进、跟随创新到首创的阶段，进入以技术创新为核心竞争力的时代。

四是新能源/新材料板块。新能源/新材料行业当下重点是关注双碳背景下的能源结构升级。包括新能源汽车领域、储能行业领域、氢能领域等。

董明珠：中国制造业走向世界必须坚持科技创新

珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠在开幕致辞中谈到中国制造业走向世界必须坚持科技创新。

回顾格力电器过去 30 年发展，董明珠认为格力电器之所以成为世界 500 强企业，核心在于两点：一是人才、二是创新。目前，格力电器拥有 16,000 多名研发人员、16 个研究院、1000 多个实验室，这成为了格力电器科技创新的基石。作为一家制造业企业，董明珠希望格力电器不仅制造简单的生活用品，更能为人们带来健康科技创新和健康。

此外，董明珠还谈到了科技与追求美好生活之间的关系。在她看来，人类社会经济的发展带来了环境的变化，在这种背景下，人们追求美好生活的未来，科技将扮演重要角色。在这个过程中，人才作用分量很重，她认为，科技创新无止境，作为科技创业企业尤其要注重人才的培养，没有人才，一切都会归零。“希望更多的年轻人在 BEYOND 相遇，更多的人在这里碰撞出思想的火花” 董明珠寄语。

马蔚华：疫情之下，企业社会责任尤其重要

社会价值投资联盟理事长，原招商银行行长马蔚华在开幕式致辞中谈到了疫情之下社会责任的重要性。他认为，企业在创造利润，为股东和员工负责任的同时，还要对环境、社会、各利益相关者承担责任。

用资本如何解决社会、环境的问题，先行者一直在探索。从 16 世纪的道德投资，到 20 世纪 60 年代的底线投资及社会责任投资，到 2004 年的 ESG 投资和 07 年出现的影响力投资。金融界、投资界一直在探索用资本来解决社会问题、环境问题。

马蔚华认为，企业最大的社会责任是推动可持续发展。虽然疫情还没有结束，但是人类在进行深刻反思。在人类历史上，瘟疫和人类的发展如影相随。值得注意的是，工业革命以后，疫情发生的频率明显加快。此外，气候的变化还带来很多问题。马蔚华引用德鲁克的名言：“所有的社会问题，我们只有把它变成有利可图的商机，这些问题才能根本解决。” 基于此诞生的影响力投资在他看来实际上就是用公益的理念、商业的模式、金融的工具和科技的手段，来解决我们人类面临的越来越多的社会问题。

马蔚华预测未来全世界最大的影响力投资、可持续发展投资的市场是在中国。“当前，我觉得企业家最重要的社会责任就是推动可持续发展。习主席去年向全世界庄严承诺双碳目标。应该说实现双碳既是一场重大的经济转型，同时又是一场颠覆性的能源革命，本质上是一场科技革命。”

他呼吁：企业家要坚持经济效益和社会价值同等重要。不仅要做一个好的企业，而且还要做一个伟大的企业，因为一个好的企业可以向社会提供好的产品、好的服务。而一个伟大的企业不仅提供好的产品和好的服务，还要尽自己的努力，让世界更美好。

吴亦兵：中国的低碳投资将孕育着万亿美元市场机遇

淡马锡全球企业发展联席总裁，中国区总裁吴亦兵在开幕致辞中谈到对于未来科技行业发展趋势与机遇的思考。他着重从两个部分：科技投资与低碳投资进行了分析。

自从 2000 年淡马锡进入中国以来，淡马锡一直在加码中国投资。2010 年，伴随着新经济浪潮到来，淡马锡开始加注互联网科技、电子商务、非银行金融等领域投资。当前中国经济已经进入到第三个阶段，即科技驱动。

吴亦兵认为，驱动社会进步的和科技发展的四大结构性趋势，其一是数字化进程，覆盖全世界的数字化的基础设施，将会是未来整个社会运作的基础；其二是新消费与数字化驱动的消费升级；其三是健康与养老需求所带来的延伸产业；其四是可持续生活，包括碳中和与可持续发展。他认为，中国的低碳投资孕育着万亿美元市场机遇，在政策的推动下，中国即将迎来能源产业的巨大的变革。碳中和与碳达峰将会推动绿色制造业的巨大变革。

熊晓鸽：当下正处于科技革命和产业革命融合时代

IDG 资本创始董事长熊晓鸽在开幕致辞谈到了科技革命与产业革命的融合。作为当今世界技术革命的发源地，硅谷处于美国湾区核心地带，配套的人才与技术优势为其创新提供了基础保障。对比之下，熊晓鸽认为澳门以及横琴、粤澳深度合作区，正好处于粤港澳大湾区的核心地带。这意味着澳门以及整个大湾区在科技创新方向将有巨大发展潜力。

伴随着科技革命的发展，当下全球已经迎来了科技革命和产业革命融合的时代。这首先体现为效率革命，因为新的技术和产业链的深度融合，提高了各行各业的效率。其次提升了人们的生活水平。信息技术的普及，改变了人们的消费习惯、消费行为和工作方式，使人们的生活更加便捷，工作效率更高。

作为中国最早一批风险投资人，熊晓鸽认为一切投资都应以研究为基础。如何研究？重要一点就是关注年轻人的诉求。因为因为投资年轻人就是投资未来。在具体行业上，熊晓鸽认为硬科技将成为风险投资人们重点关注的目标。

赵白鸽：BEYOND 将打造属于中国自己的科技消费展品牌

十二届全国人大外事委员会副主任委员，中国社会科学院 “一带一路” 国际智库专家委员会主席，蓝迪国际智库专家委员会主席赵白鸽在开幕式中详细介绍了 BEYOND 大会举办的意义及其所肩负的历史使命与价值。

赵白鸽从五个维度对 BEYOND 大会进行了阐述。首先，BEYOND 产生的背景是百年未有之大变局。全球化以科技创新为主导，而全球化将逐渐向东方转移，BEYOND 落地于澳门正应其时。BEYOND 的诞生完全由一批 80、90 后创造，它代表着中国与澳门的未来，它将政府、企业、媒体智库进行链接成为一个最佳组合；BEYOND 对标 CES，打造属于中国自己的科技消费展品牌；BEYOND 作为一个支点，有许多创新性观点输出，赋能未来。

其次，BEYOND 意味着超越，既意味着超越传统，也意味着超越科技。BEYOND 为人与自然和谐共处，人类未来创新发展提供了一个基础。

BEYOND 寓意超越边界。没有信息的阻隔，没有以自我为中心的割裂，而是超越。意为人类命运共同体和谐共处发展。

第四，BEYOND 的模式是跨界融合与开放。它以链接优秀科技创新力与商业、人文、可持续发展相结合。作为整合平台，BEYOND 凸显出其创新价值。

最后，赵白鸽寄语 BEYOND，他希望 BEYOND 能成为人才的策源地，为全国甚至全世界科技创贡献自己力量。

300+展商齐聚澳门，四大前沿科技主题闪耀亚太

除了重量级嘉宾分享，大会还将通过为期 3 天的博览展会基于未来科技，生命科学，影响力科技，新基建、智慧城市与生活四大主题向到场观众公开展示来自世界 300 家大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业，最新创新成果及未来技术方向。

其中参展展商包括：阿里巴巴、澳门电讯、澳门中银、德勤、复星集团、工银澳门、光大控股、海康威视、恒健控股、华大基因、华为、华西医院、极米科技、丽珠医药、南光集团、普渡科技、商汤科技、腾讯集团、小鹏汇天、亿航、正泰集团、中国电信、中国建筑国际、中国石化、中国太平、中国土木工程（澳门）有限公司、中邮器材、浙江兆龙互连科技股份有限公司、北京知优科技有限公司、浙江微盾环保科技股份有限公司、机器人服务站、丽珠医药、北京知优科技有限公司、澳门融贯投资科技有限公司、芯启源、浙江尚越新能源开发有限公司、克雷登热能设备（浙江）有限公司、CGTN、贵州省展团、江苏省展团、四川省展团、浙江省展团、深圳市科学创新委员会展团、HKX 展团、微软加速器展团、英伟达展团、粤港澳大湾区协同创新研究院展团、中关村科学城展团等企业及机构等。