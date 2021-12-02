12 月 2 日，BEYOND 国际科技创新博览会在澳门威尼斯人金光会展中心正式举行。在本次展会首日的开幕式上，中国科协分管日常工作副主席、书记处第一书记，中国工程院张玉卓院士；中华医学会会长，中国科学院院士，北京协和医院名誉院长赵玉沛院士对展会发表了开幕致辞。

聚焦 BEYOND 开幕式主题—What’s Next？组委会也邀请到了空间技术专家，神舟号飞船首任总设计师，中国工程院戚发轫院士；中国工程院院士，广州实验室主任，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士；深圳市创新投资集团党委书记，董事长倪泽望；珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠；社会价值投资联盟理事长，原招商银行行长马蔚华；淡马锡全球企业发展联席总裁，中国区总裁吴亦兵；IDG 资本创始董事长熊晓鸽；十二届全国人大外事委员会副主任委员，中国社会科学院 “一带一路” 国际智库专家委员会主席，蓝迪国际智库专家委员会主席赵白鸽（以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列）发表主题演讲，将就行业风向及最前沿科技创新理念及科技在未来生活的世界中的影响等热点话题进行深入探讨。来自国务院国资委，国家商务部，中国科协，中国国际科技交流中心，中华医学会，上海市，广东省，贵州省，澳门特区政府，澳门中联办，澳门外交部公署的领导和代表以及社会各界人士出席开幕式，共同展望亚太的科技创新未来。

在为期 3 天的博览展会上，300 家来自世界范围的大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业在近 5 万平方米的展区将基于未来科技，生命科学，影响力科技，新基建、智慧城市与生活四大主题领域向到场的两万人次的观众展示出其最新创新成果及对未来技术方向的探索与思考。

“新基建” 是立足于高新科技的基础设施建设。智慧城市建设是 “新基建” 必不可少的一部分。新基建、智慧城市与生活领域重点关注 5G、人工智能、大数据技术、云计算基础设施、物联网、工业互联网、移动出行、智能安防、智能供应链、智慧零售、地产科技、金融科技、教育科技、智能家庭、娱乐和电子竞技、美妆科技、按需服务，社交与旅游科技等方面。众多业界领军企业及机构汇聚于此，共同探讨前沿技术、创新产品和业务机遇。

中国建筑国际集团副总裁王晓光表示，当前世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情影响广泛深远，全球经济复苏面临严峻挑战，各行各业都需要推动科技创新，探索新的发展空间，找到新的发展路径。此时 BEYOND 举办国际科技博览会，将行业前沿科技聚集在一起，无疑是给参展商提供了一个非常好的推动国内外建筑科技交流合作的舞台。这次活动系统、丰富，具有很强的前瞻性。通过这次活动，“我们希望让外界看到，这是一间担当有为的驻港央企，一间敢于引领、善于创新的港澳建筑业龙头企业，一间致力成为 “中国智造” 标杆的科技型建筑企业。”

中国太平保险集团有限责任公司集团科技运营部负责人胡冰指出，中国太平本次举办了智慧医疗论坛，搭建了 150 平方米的科技展区，就是践行集团 “央企情怀、客户至上、创新引领、价值导向” 的战略要求，向社会各界展示中国太平作为世界 500 强企业，努力成为服务国家战略的主要力量，全面打造现代保险综合服务体系，全力推进数字化转型，以价值成长推动高质量发展，统筹境内境外协同发展的战略举措。

中国银行澳门分行也强调称，一直以来，中国银行澳门分行积极发挥全球化、综合化优势，致力支持科创企业全生命周期发展。“通过此次 BEYOND 活动契机，中银希望让更多展商了解澳门及横琴粤澳深合区营商环境，落户发展。同时希望与更多各类合作伙伴共同搭建创新生态，为科技企业提供商事咨询、撮合对接、融资服务等一揽子综合服务方案，共同促澳门经济适度多元，支持新兴产业蓬勃发展。”

生命科学既是研究生命的科学, 也要服务于生命。在本次展会期间，来自创新医疗设备、新药品研发、免疫学和基因治疗、小分子，多肽和蛋白质技术、病人监测系统、医学影像和导航技术、生物标记和生物传感器、外骨骼技术、新材料、个人健康管理和电子健康系统、医疗设备制造技术、绿色生物技术等方面的企业共同让到场观众领略到了当今时代在这一领域的重要探索与发展。

作为出席本展区的医疗机构代表之一，四川大学华西医院也参与了生命科学展区的展览。四川大学华西医院院办主任徐才刚表示，四川大学华西医院作为具有 129 年历史的综合性研究型医院能受邀参加此次创新博览会，说明华西医院不仅历史悠久、还具有很强的创新能力。“华西医院在医学科学研究、医学技术创新、医学研究成果转化等方面都处于国内领先地位、位居世界前列，希望更多国际国内优秀人才能加入华西团队激发更大创新活力，希望更多高科技医药企业能与华西医院合作创造更多创新成果并实现快速转化、为中国人民乃至全球提供更好的产品和服务。”

影响力科技和未来科技则分别重点关注可持续与清洁能源、可再生材料/可回收材料、回收技术、新能源汽车技术、智能电网、零排放/零污染制造、环境保护技术、植物性食品、动物肉替代、功能性食品、可持续农业、农业机器人和无人机，以及外空间技术、量子计算、基因工程等方面的技术发展与技术应用。

在这里，来自全世界的前沿科技公司、投资机构、大企业创新中心等代表企业和单位一起为这些代表科技技术与应用呈现出了一个广阔舞台，让科技更好的被应用于解决人与环境协调发展过程中出现的各种困难与问题，让全世界在此见证创新所能带来的变革与力量。

极米科技董事长钟波表示，“带着极米产品来此次 BEYOND 展会，我非常激动，也非常骄傲。以往我们参加这么大规模的全球展会，往往需要走出国门。现在就在澳门我们也能参加自己国家举办的盛大展会，不仅将我们的家用智能投影和先进的投影技术推介给消费者，还在展会上看到了很多前沿的科技产品，我深深地感受到中国智造力量的崛起。

通过这次展示机会，我们想向全球消费者推介中国的投影技术和产品。此前，中国投影市场一直被国外品牌占领，2018 年，极米首次登顶中国投影市场冠军，结束了洋品牌垄断多年的局面。根据 IDC 数据，极米科技 2020 年在中国市场投影的出货量超过 75 万台，连续三年登顶中国投影市场冠军。2021 年上半年，极米持续稳居中国市场第一，市场占有率为 20%。但我们的目标远不止于此，未来几年我们希望能做到投影这个细分领域的全球第一，让极米成为享誉全球的国货品牌。”

阿里巴巴、澳门电讯、澳门中银、德勤、复星集团、工银澳门、光大控股、海康威视、恒健控股、华大基因、华为、华西医院、极米科技、丽珠医药、南光集团、普渡科技、商汤科技、腾讯集团、小鹏汇天、亿航、正泰集团、中国电信、中国建筑国际集团、中国石化、中国太平、中国土木工程（澳门）有限公司、中邮器材、浙江兆龙互连科技股份有限公司、北京知优科技有限公司、浙江微盾环保科技股份有限公司、机器人服务站、丽珠医药、北京知优科技有限公司、澳门融贯投资科技有限公司、芯启源、浙江尚越新能源开发有限公司、克雷登热能设备（浙江）有限公司、CGTN、贵州省展团、江苏省展团、四川省展团、浙江省展团、深圳市科学创新委员会展团、HKX 展团、微软加速器展团、英伟达展团、粤港澳大湾区协同创新研究院展团、中关村科学城展团等企业及机构受邀并参与了本次展会的展览活动。