12 月 2 日，澳门举办的首届大型科技展会——BEYOND 国际科技创新博览会在威尼斯人金光会展中心开幕。本届 BEYOND 国际科技创新博览会设立近 5 万平方米展区，参与展示的企业覆盖影响力科技、生命科学、新基建、智慧城市与生活、未来科技四大领域，参与方包括大型跨国企业、独角兽、新型初创企业，以及政府机构、全球资本和媒体等。极米科技以产品为名片参展本次 BEYOND 国际科技创新博览会，向全球消费者展示了近年来的创新技术成果。

家用智能投影开创品牌极米科技亮相影响力科技展区。在位于澳门威尼斯人金光会展中心 C06 号的极米展台上展出了极米全系列多款明星产品，包括激光电视 A2、极米 RS AIR 保时捷设计、家用旗舰投影 RS Pro 2 和 H3S、家用人气投影 NEW Z6X、便携投影 Play 超悦版。极米展台还专门设置了海外产品专区——便携投影 Halo、Halo+、MoGo Pro+，家用投影 Horizon 、Horizon Pro 和 Elfin 均一一呈现。

展会首日，澳门特别行政区行政长官贺一诚在极米科技董事长钟波的陪同下，参观了极米展台，体验了极米家用智能投影。贺一诚对极米投影的综合实力表示了充分肯定。

本次展会中，极米科技主要展示了两种投影设备；超短焦激光投影 A2 和长焦投影 RS Pro 2。极米超短焦激光投影 A2 采用 0.2:1 超微投射比，离墙距离只需 19cm，摆放在家里常规的电视柜上就可以投射出 100 英寸的高质量画面。A2 使用高亮激光光源，亮度高达 2300ANSI 流明，搭配 100 英寸激光超短焦抗光幕布，可以有效消除环境光线对画面的干扰，白天观影画面也能保持清晰绚丽。还有极米专利 X-VUE 画质引擎技术从清晰度、色彩、降噪全方位提升影像效果，还原真实色彩，为用户呈现出身临其境般的画质体验。harman/kardon 为 A2 量身打造了影院级音响，高音清脆，低音浑厚，由金耳朵实验室专业调校，支持 Dolby 和 DTS Sound Studio 解码，带来更强环绕立体声效，尤其适合放在客厅使用。

RS Pro 2 是 2021 年最新推出的长焦智能投影，搭载极米自研光机，亮度达到 2200ANSI 流明，白天不拉窗帘也能轻松观看。4K 超高清分辨率，超高精度的还原画面中的每个细节，同时支持光学变焦，能在无损 4K 画质和亮度的情况下完成画面的缩放和校正，适用于不同大小的房间和户型，用户使用场景不受限制。音响系统同样由殿堂级音响品牌 harman/kardon 量身打造，搭载 DTS Sound Studio 虚拟环绕音效，360˚C 全方位环绕音，呈现出强劲低音和震撼声场。RS Pro 2 还搭载 MAVII Pro 机器视觉系统，提高了全自动梯形校正、全局无感对焦、智能避障和画幕对齐的精度，真正实现即开即用。

极米科技成立于 2013 年，总部位于中国成都，专注于智能投影和激光电视领域，是一家集设计、研发、制造、销售和服务于一身的高新科创企业。基于 “让光影改变生活” 的使命，极米致力于突破极限、追求极致，在智能投影领域开创了多项引领行业的创新技术，累计获得 38 项国际大奖，包括红点、iF、Good Design Award、IDEA 世界四大工业设计大奖。目前，通过线上与线下零售相结合的方式，极米的用户已经遍布全球多个国家和地区。