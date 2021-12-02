近日，深圳爱莫科技有限公司（以下称 “爱莫科技”）宣布完成数千万元的 A+轮融资，领投方为汉能创投，香港新世界跟投。

值得一提的是，爱莫科技在今年 8 月刚刚完成 A 轮融资，投资方为前海瑞旗和原微软全球副总裁陆奇博士创立的奇绩创坛。

爱莫科技是一家由剑桥大学等海内外顶尖高校 AI 博士团队和零售行业资深专家组建的国家高新技术企业，通过独创的基于仿真系统的知识驱动人工智能平台（K.I.S.S.），实现了极少训练样本下的超细粒度 AI 识别。爱莫科技基于覆盖数百万实体店铺的零售数据引擎，用虚实结合的手段构建了由 AI 驱动、去中心化、网状链接的 Metachain Store，为元宇宙时代的实体零售赋能。

元宇宙概念今年下半年迎来广泛关注。据了解，爱莫科技创始人杨恒博士在十年前就曾作为核心成员参与了欧盟第七框架资助的千万欧元 REVERIE 项目，利用元宇宙虚实结合技术实现了多国多地人员虚拟人身份的创造，并在 3D 重建的欧洲议会大厦中进行了实时沉浸式互动交流。

依托长期的技术积累，爱莫科技自成立以来就一直致力于打造虚实场景交互的人工智能新范式，在该方向已有多项专利布局。据悉，爱莫科技也是第一家将元宇宙概念和技术落地到实体零售场景的企业。

目前，爱莫科技的 Metachain Store 平台已积累了全国二十多类零售业态、三百多万家实体门店和二十多万个商品图谱。

基于 Metachain Store 平台，爱莫科技为品牌商开展线下视觉营销活动、市场稽查、营销奖励发放提供了 “零售户直通车” 的模式，目前 MarTech SaaS 产品已服务了包括烟草、冰淇淋雪糕、调味品、酒水饮料等数十家大型品牌商。

同时，为线下连锁品牌门店提供 “虚拟店长” 的 OaaS（Operation as a Service）服务，通过边缘智能技术对摄像头、麦克风的数据进行即时分析，实现对门店消费者、经营情况的实时洞察，并自动优化运营措施，例如音乐灯光即时调整、员工调配等，不断提升门店标准化运营效率和消费者场景化体验。目前虚拟店长产品已在连锁酒馆、新餐饮等行业得到规模化应用。在海量真实数据支撑下，爱莫科技已经为多个客户提供了产品投放、门店选址、供应链金融等 DaaS（Decision as a Service）服务。

近年来，实体零售行业受到电商的高速发展和疫情等因素的冲击，数字化转型迫在眉睫。

作为可以赋能百业的人工智能企业，爱莫科技从创立之初就专注这个赛道。创始人杨恒博士表示：“实体零售给消费者带来的实境体验和即时满足感是线上无法实现的，其体量巨大、数字化程度低、业态复杂分散，亟待新技术和新模式的赋能。而且，每一个实体门店都支撑着一个或多个普通家庭，爱莫在取得商业成功的同时，也希望为这些家庭带来更大的收益、创造更高的价值，切实改善他们的生活，用科技手段促进共同富裕，实现社会和谐。”

汉能创投管理合伙人王威表示：“AI 投入在零售数字化建设中的占比持续提高，门店终端数据匮乏问题显著，连锁店、夫妻店等下沉数据被行业所忽视；品牌方的传统人工访销模式存在成本、效率、数据质量等多重痛点。爱莫团队在 AI 图像识别领域具备深厚的技术积淀，通过独特的知识驱动人工智能平台，构建零售数据 MarTech SaaS 服务。公司已在烟草、快消行业占据领先优势，OaaS 和 DaaS 产品也进一步落地。期待爱莫持续拓宽行业客户，构建赋能中国数百万实体终端的零售数据引擎。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。