即将到来的年底也是个传统的消费旺季，所以 OPPO 推出了他们的新机型 OPPO Reno 7 Pro。首先这是一款时尚机型，在外观的设计方面用足了心思。首先在背部，可以看到行业首发 LDI 星雨光刻工艺，120 万道渐变光栅纹理带来立体触感。光纤热弯星环呼吸灯：行业首创的 1mm 光纤热弯工艺，环绕主摄系统，无断点均匀发光。

行业首创陶瓷彩镀镜圈：陶瓷本色外加镀膜，实现光哑一体设计，防刮耐磨性能是普通金属的 10 倍。轻薄手感再突破：航天铝直角中框，正反 2.5D 设计，薄至 7.45mm。屏幕极窄边框工艺：采用最极致的边框设计，将屏占比提升至 92.8%，视觉一体感更强，窄边框工艺也是市场上少有的。另外，还加入了呼吸灯，电话或通知来临时，可以像星环一样在夜空中闪烁，更具未来感。

正面来看，OPPO Reno7 Pro 采用了 6.55 英寸 OLED 柔性屏幕，支持 90Hz 高刷、支持 100% DCI-P3 广色域，这块屏幕观感也比较的出色，色彩还原精准，对于色彩的显示也比较的通透自然，HDR 视频画面时的观影体验很是惊艳。7.45mm 的轻薄机身内容纳了一块 4500mAh 的超大容量电池，同时采用更大面积的超密度石墨片和 VC 液冷结构对机身内部进行高效散热。



Reno7 全系搭载的 ColorOS 12 操作系统重新定义了设计语言，全新的自在无边界设计通过引入亚克力半透明质感的图标和界面元素重排，让用户日常使用更加轻松自在。得益于内置的流畅双引擎——AI 自流畅引擎 2.0 与量子动画引擎 3.0，Reno7 系列已通过泰尔实验室 36 个月抗老化认证，为用户日常使用带来持久流畅的体验。

ColorOS 12 还带来许多智能便捷的功能升级。高效易用的智能侧边栏 2.0，支持添加更多常用应用和小程序，并能基于场景判断推荐可能用到的功能，比如在刷抖音的时候侧滑可以听歌识曲。此外，全新 ColorOS 12 搭载全新的跨设备互融方案，手机和电脑通过 “跨屏互联” 建立连接后，电脑可以操控手机，不仅支持大文件的拖动传输，还直接支持文档在电脑和手机上的无缝编辑，该功能已经兼容了目前市面上 80% 的电脑。

Reno7 Pro 已经通过英雄联盟手游赛事用机测试认证。由于采用了天玑 1200-MAX 旗舰芯片，加上 UFS 3.1 闪存，最高 12GB+256GB 大内存，在游戏硬件上具备了极佳的底子。90FPS 极限稳帧技术，在实时帧率检测、稳态温度预测、AI 变频技术加持下，游戏帧率变化从粗暴的断崖式变为平缓的渐进式，画面流畅度极大提升。

此外，具备超级闪电启动 2.0 技术，增强内存管理技术专门为游戏扩展内存，并实现游戏更新包自动安装，即开即玩。3D 恒冷中央散热系统：由中央导热结构、超密度石墨片、超导真空 VC 液冷散热三部分组成，散热总面积高达 13023mm²。另外，通过 360°横握天线优化、Wi-Fi&蓝牙独立通路设计、5G 网络智能优化、Wi-Fi 6 高速网络实现网络信号优化。

在拍照方面：暗光拍人像更清晰更明亮，相比 Reno6 采用的 IMX615，IMX709 感光性能提升 60%，噪点降低 35%，超感光猫眼镜头，RGBW 图像融合单元感光度大幅提升，提升了手机在暗光时的自拍表现。而在后置方面，OPPO Reno7 Pro 则搭载了 5000 万像素主摄+超广角镜头+微距镜头的三摄组合，其中主摄镜头的传感器为 IMX766，支持夜景人像照片、智能广角切换、逆光人像照片以及单反级人像虚化等多种功能拍摄。另外，在夜景模式下，也能获得不错的景色表现力。

总的来说，OPPO Reno 系列一直在外观设计和工艺上不断创新，在体验上也下了功夫，兼顾了外观颜值、性能输出、自拍以及后置拍摄等表现，是个值得入手的时尚机型。