BBC 对 Felix Klieser 的采访，让这位天生没有双臂的法国号音乐家又小火了一次。Felix Klieser 1991 年出生于德国哥廷根，十三岁时破格考入汉诺威大学音乐学院，2014 年获得德国 “回声古典音乐大奖 ECHO Klassik” 的年度新人奖，目前是伯恩茅斯交响乐团 2021/22 年音乐会季的常驻艺术家。

Flelix 的故事，让我们感慨残障人士追求梦想的勇气和力量，也让我们了解到残障人士实现梦想、获得成功背后异于常人的艰辛。科技的发展，改变着人们生活的方方面面，也让残障人士等群体生活更加便利。

“国际残疾人日” 定于每年的 12 月 3 日，今天，是第 30 个 “国际残疾人日”，让我们一起来看看像 Google 这样的大型科技公司又为残障人士推出了哪些新工具吧。

Project Relate：语言障碍者的沟通工具

数百万人因为可能影响语言的疾病，逐渐发音困难或是表达难以被他人理解。近期，Google 在主题为 “Inventors” 的活动期间推出 Project Relate 应用，帮助语言障碍者更轻松地与他人交流。

Project Relate 的三个主要功能分别为收听、重复、辅助。收听功能可以将对话实时转化为文本，并粘贴至其他应用程序中。重复功能则能以清晰的电脑语音重述某人所说的话。辅助功能可以实现在 Project Relate 中直接与语音助手对话。

在创建应用程序时，Google 便于与语言障碍者密切合作。 Aubrie Lee，因肌肉萎缩症导致语言障碍，也是 Google 的一位品牌经理 ，她表示 “我已经习惯了当人们无法理解我所说的话时脸上困惑的表情，Project Relate 能够将他们困惑的表情变成听懂我说话之后友好的笑容。”

Camera Switches：使用面部手势控制手机

对于有严重运动或语言障碍的人来说，通过手部动作或是语音命令来访问手机功能有时非常困难。为了让所有人都能更轻松地使用手机系统，今年 9 月 Google 推出 Switch Access 新功能 Camera Switches。

Camera Switches 可以将手机相机变成可检测面部手势的新型开关，让用户仅通过眼球运动和面部手势来控制手机。用户可以在向右看、向左看、抬头、微笑、扬眉、张嘴这六种手势中选择一种设置为 “扫描”，另一种作为 “选择”。仅通过设置两个简单的手势，就可以有效提高手机系统的可访问性。

通过咨询运动或语言障碍患者的建议，Google 将 Camera Switches 设计成用户可以自定义相机对面部手势的敏感度，包括维持面部手势多长时间和多大幅度可以被手机相机检测到。除了设置 “扫描” 和 “选择” 这两个关键功能，用户还可以分配其他面部手势用于打开通知、跳回主屏幕或暂停面部手势检测。Camera Switches 也可以与其它物理开关配合使用。

Get Image Description：AI 帮助视觉障碍者“读懂”图片

许多盲人或弱视者依靠屏幕阅读器通过语音反馈或盲文来访问网页内容。对于图像和图形，屏幕阅读器依赖于开发人员创建的图片 “描述”（在代码中通常表现为 “alt text” 或 “alt attributes”）来提供语音。然而，数以百万计的网页图片没有任何文字描述，导致屏幕阅读器只能将他们朗读为 “图片”，“未标记图形”，或是文件名。当网页代码没有图片描述时，图片信息将无法传达给视觉障碍者，甚至可能导致他们无法使用该网页。

为了帮助视觉障碍者更好地获取网页信息，Google 构建了一个名为 Get Image Descriptions 的自动图像描述功能。当屏幕阅读器遇到没有描述的图像或图形时，Chrome 会通过机器学习生成一个。

Chrome 用户通过 “设置” 添加 Get Image Description 功能后，浏览器会将未标记的网页图像安全地发送到运行机器学习软件的服务器，由多个机器学习模型组合进行工作。一些模型在图像中查找文本，包括符号，标签和手写单词。其他模型则寻找他们可识别的物体，例如铅笔，树木，穿着西装的人或直升机。最理想的情况是，Get Image Description 可以用完整的句子来描述图像的主要内容。

国际残疾人日致力于在社会和发展的各个领域促进和维护残疾人的权利和福祉，并提高人们对残疾人处境的认识。在 “让网络为每个人服务” 方面，科技企业更是应该以身作则。