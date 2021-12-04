金融资本是科技创新的重要推动力，并且也是创新生态中不可或缺的一部分。为了促进科技创新和资本的融合，动点科技着眼全球投融资发展，聚焦前沿科技，立足科技创新及其对各个产业的影响，携手中国太平联合打造了国际投融资峰会，通过这一全方位投融资国际交流平台促进创新创业者与全球顶尖投资人和各个行业跨界顶流大咖充分交流，继而实现创新应用的落地与繁荣。

12 月 3 日上午，在动点科技创始人兼 CEO 卢刚博士的主持及中国太平保险集团投资管理部总经理兼太平资本保险资产管理有限公司党委书记、总经理（拟任）吴松《抓住机遇，各展所长；赋能澳门，共享红利》的开场致辞下，由动点科技携手中国太平联合举办的国际投融资峰会在澳门巴黎人酒店巴黎人剧场拉开序幕。

吴松表示，中国太平于 1929 年在上海创立，是我国历史最为悠久的民族保险品牌。作为唯一一家总部设在大湾区的金融央企，中国太平将充分发挥保险资金特性与长周期资产配置优势，积极为大湾区建设发力聚力。当前，澳门正迎来前所未有的发展机遇，投资机构大有可为。中国太平愿与各路资本精英各展所长、携手并肩，积极投身澳门产业适度多元可持续发展，共同谱写 “一国两制” 浓墨重彩新篇章。

针对本次国际投融资峰会，卢刚博士也指出，“相信通过本次到场的投资界领军人物的建议和支持，一定会吸引更多人加入到澳门及横琴地区科技生态。我们也将通过今天的盛会为这里迸发出更多新的火花。”

随后，通过六场线下圆桌会议以及两场分别来自高瓴创始人张磊及创新工场董事长兼首席执行官李开复的远程线上演讲，全球范围的顶尖投资人与业界知名代表为观众带来了为期一整天的创新创业真知灼见。

从立足当下到把握未来

疫情是当下的一大主题。随着全球社会逐渐迈入后疫情时代，社会各界力量也需要重新审视其策略是否能够在今后继续适用，并重新去鉴别当下的发展境况，而这对瞬息万变的创新创业领域来说尤为重要。

针对上述问题，新风天域创始人兼 CEO 吴启楠、深创投集团副总裁张键、高瓴董事总经理吕东，在中国日报香港分社财经新闻副主编柴华的主持下围绕《后疫情时代：改变与应变》这一话题展开了激烈讨论。

以自身所在领域为例，吴启楠称，疫情并不只是简单带来了线上诊疗或者卖药模式，而是在数据化的前提下推动了整个医疗生态圈的数据化转型。因此，企业应该从这一角度来立足——“后疫情时代虽然给我们带来很多挑战，但其中也有很多机会。”

不过，张键随后也补充道，在这个过程中，如何拥抱数字化也正成为另一种挑战，“如果企业没有尽快加入这样数字化趋势或去部署数字化解决方案，它迟早是会被淘汰的。”

另一方面，他也指出，疫情后，国际市场上也呈现出了更多的货币宽松政策，这使得一级市场中的估值泡沫现象也随之加剧。所以他认为，在这一方面上，未来大家如何去以更理性更专业的角度做出判断也会成为一大挑战。

吕东认可了这一说法，并且也强调称，“在这样的前提下，怎么去守住本心，或者说如何衡量我们投资的真正价值和逻辑，成为了我们需要深思的问题……作为投资人，我们需要坚守本心，作为创业人员来说同样需要如此。如果你对自己的未来方向是认可的，而且通过你的相应研究证实了自己往前走的价值是存在的，就一定要坚持下去。”

把时间尺度放到更长远的方面，就创投领域的未来关注方向而言，在由 CGTN 财经新闻主播郑峻峰主持的《投资下一个十年》线下圆桌会议上，欧瑞泽基金资深合伙人兼亚太中国区总裁陈永岚、创世伙伴资本创始合伙人周炜以及光速中国创业投资基金创始合伙人宓群分别就下一个十年的投资热点发表了自己的看法。

宓群认为，目前，互联网领域的创新会更多体现为是一种 “软科技” 上的创新。然而，来自 “硬科技” 方面的创新也会是一种必要。“就未来十年而言，绿色科技对有科技突破的创业公司来说会是重大机会。”

周炜对宓群提出的方向表示非常赞同。而他也进一步指出，就个人角度而言，“因为自身专业背景的原因”，他也十分看好无人化的方向。周炜称，“我们认为现在已经到了这样一个时间点：无论是机器人还是 AI 的各种组合，其实可以大规模替代一些简单的工作，就像当年的珍妮纺织机替代简单的纺织工人一样。”

陈永岚则表示，对欧瑞泽而言，其下一个十年的投资重点仍然会集中在绿色科技（或碳中和）方向上。“我们认为，这是一个全新趋势。在以后投资活动中，任何企业的经营行为都离不开双减、碳中和以及绿色发展这些诉求。”

在确定与不确定中把握机遇

投资是一种通过对当下的观察以探寻未来方向的行为。然而，未来却从来不会仅仅指向某一方向。因而，对企业和投资机构而言，如何规避不确定性、准确抓住属于自身的未来可能，也就成为了其中一大考验。

在《投资未知世界》线下圆桌会议上，北高峰资本及坤湛科技创始人兼 CEO 闵万里、淡马锡中国区执行总经理黄喆君、云启资本创始合伙人黄榆镔，在福布斯首席执行官李思卫的主持下围绕这一话题角度展开了深刻讨论。

黄喆君首先表示，就业务上的不确定因素而言，这其中会存在着一些机遇，只有遇到问题才会有颠覆模式从中产生。而淡马锡会更看重不确定因素中的长期趋势，并 “努力往那个方向走”。

黄榆镔对此表示认可。他说，当企业选择创新的时候，其中的不确定性/风险就会随之变高，“因为你不知道生意的风险高还是不高”。这时，审视业务是否属于一种长期的行为将会成为企业能否走远的基础。

闵万里用具体例子来说明。他说，以数字化转型中的不确定性为例，其中最大的不确定性是在于把数字化转型变成了信息化项目，“而且最常见的错误就是让自己的 CTO 来牵头做数字化转型，但最后一无所获。” 他认为，数字化转型一定是在原有的轨道上进行升级，而不仅仅只是延续——它既是一个技术上的动作，也是一个组织上的动作，更是一个业务决策的动作。

而基于深圳高新投投行部董事总经理冯龙的主持，光大控股母基金董事总经理张琤，L Catterton 董事总经理、人民币基金负责人李晶、Plug and Play 全球高级副总裁、中国区合伙人钱慰祖围绕《专一的生态投资》话题展开了另一场圆桌讨论。

其中，就单一产业上下游的生态投资和跨领域投资的区别而言，张琤表示，不管在什么领域投资，“我认为组合可能是最重要的。因为在多变的市场环境里，产业在多变。组合则能够抗击周期波动。”

钱慰祖认为，跨界本质上可以理解为一种转变，对其中的投资则需要注意前瞻性的提前布局，其中是否有能够促使其发生转变的铺垫所在。

李晶则指出，专注会是其对跨界的理解所在。“我们每天都需要做大范围的消费者洞察，进行投资方向研究，来捕捉更前沿的趋势。如果把这件事做好的话，实际上是需要很多时间的。所以我们没有办法去很快速的抓那些跨界投资机会。我们会专注在消费这一件事情上，因为它足够难、足够花时间——既能打得开又能合得上。然后我们再去把我们做得最专业的那部分做好。”

投资的变与不变

目前，全球正值关键发展时期，正面临非常迫切的环境和社会挑战。在《给时间以投资，给社会以价值》圆桌会议上，主持人伦敦发展促进署大中华区首席代表赵冰冰指出，从气候变化到环境友好再到社会责任，不同层面的组织机构和个人都需要思考在应对这些问题时所能担任的角色。

作为投资机构代表，食芯资本管理合伙人何瑞怡、TPG 资本中国区运营负责人沈晶、芳晟股权管理合伙人方誉瑾对这一话题发表了自身看法。

沈晶表示，TPG 是一家在全球范围内比较早的提出影响力投资基金私募股权机构，并且最近也刚刚收盘了一支全球气候基金。通过这些影响力基金，TPG 在不断提升对 ESG 领域各个不同范畴关注的同时，也在帮助被投企业实现投后续价值的持续增长。

何瑞怡讲到，食芯资本是中国最早聚焦在农业食品科技领域的早期风投，其愿景是希望能够通过其早期项目帮助推动整个国内食品农业产业链的升级，继而实现可持续发展的目标。“我们从第一天设立开始，就是一支以影响力为驱动的 VC——我们希望在农业端跟食品端不仅仅是去寻找有丰厚财务回报的项目，它们同时也要在环境社会跟人类健康能够产生积极正向的影响。”

方誉瑾则透露，芳晟的投资步伐已经经历了一个转型的阶段，已经从之前的 “从智能制造到医疗研发到 to B 业务、大数据、消费全部都有覆盖” 转变为了现在的 “定下来坚定不移地往社会影响力投资的方向去做。”——因为 “这才是我们心里真正感觉想要的。”

而在《变与不变：重新定位天使》圆桌讨论中，在春光里&丰厚资本创始合伙人杨守彬的主持下，创业工场创始人麦刚、英诺天使基金创始合伙人李竹、金慧丰资本董事长周丽霞、老鹰基金创始人刘小鹰也对天使投资近年来所见证的发展趋势和未来展望各自发表了看法。

与会的五位嘉宾人士认为，天使投资领域正在经历一场变与不变的过程。尽管这个过程中对行业、对趋势、对创业的很多认知碰撞是需要非共识的，但在共同做好天使投资，共同做好天使联合会方面，诸位也取得了一致共识——“天使投资不仅是能够给我们带来财富的增长或增值，其中最大的价值更在于不断引领和逼迫你的思想和认知不断升级，让自己不被时代抛弃。”

中国太平、欧瑞泽基金、创世伙伴资本、光速中国创业投资基金、CGTN、维梧资本、晨壹投资、深创投、北高峰资本、淡马锡、软银中国、云启资本、高瓴资本、福布斯、食芯资本、TPG 资本、芳晟股权、摩根大通、伦敦发展促进署、光大控股母基金、L Catterton、Plug and Play、深圳高新投、创业工场、英诺天使基金、金慧丰资本、老鹰基金、春光里&丰厚资本等行业顶尖企业及嘉宾的共同参与及出席了本次国际投融资峰会。