智能机器人发展日新月异，在 BEYOND Expo 举办期间，BEYOND 组委会联合微软加速器倾力打造 “机器人论坛”。机器人论坛将邀请梅卡曼德机器人、一造建筑科技、优艾智合、斯坦德、英汉思机器人、南大电子、星速等机器人行业顶尖企业及嘉宾出席，共同参与此次机器人论坛。论坛就智能机器人技术突破、机器人赋能产业挑战、未来机器人产业发展趋势，以及服务型机器人商业演化模式等开展了深入探讨。

会上，微软加速器北亚区 CEO 周健表示，微软加速器本身就是一个超级连接器，他们倾向于寻找技术创新为主的公司，而不是纯粹走商业模式创新路径的公司，而后利用微软加速器的资源优势，赋能创业企业快速成长。与此同时，他认为智能机器人市场发展迅猛，随着智能制造和智慧生活的发展需要，未来仍大有可为。

服务型机器人的商业化演变

当前新一轮科技革命和产业变革，带动数字技术快速发展，数字经济正在席卷全球，作为决定数字经济和社会发展的一项重要技术，机器人系统一直备受瞩目。

近年来以人工智能、大数据、物联网、云计算、5G 等技术为载体的新一代智慧服务机器人系统，逐渐成为各行业数字化服务转型的核心系统，正快速渗透到各行各业在助推行业数字化转型，为客户提供智慧服务方面扮演着愈发重要的角色。人类正在进入一个人、机、物商业融合加应用场景落地的万物智能互联时代。

南大电子董事长狄敏分享了南大电子在国家大力发展数字经济的大环境大背景之下，在智慧银行网点的数字化服务转型方面的探索与实践。他认为，“典型的行业对其他行业会有比较大的示范作用。所以除了银行业方面，我们也在探索智慧政务、智慧保险，面向媒体的智慧服务器系统以及面向医院的导医导诊系统，总体我们还是定位在这种具有连锁性质的行业，因为它利于复制，所以有利于企业的迅速发展。”

星速机器人创始人兼 CEO 姚锦程则分享了立足澳门和湾区的优势，以及自家服务机器人的落地场景。“从服务机器人的技术上面，我们通常说三个关键词——感知、决策、执行。这几年在感知方面多传感器的融合，一方面使得服务机器人对环境的判断灵敏度提高，成本却是下降的。那么从决策的角度看，一些大厂像英伟达在变量计算方面可以做到更及时的决策。说到执行，因为暂时还没有全能的服务机器人，要实现这个机器人的专项功能，其实要跟很多其他的网络环境包括物联网去做交互。”

过去十年，从 B 端到 C 端，服务机器人正在加快渗透进人类日常生活。2021 年，疫情让无接触式服务呈爆发式增长，迎来了关键的转折点。根据中国电子学会报告，预计 2021 年全球服务机器人市场规模将达到 131.4 亿美元，在全球机器人市场中占比将达到 36%，年复合增长率达到 19.2%。

英汉思机器人创始人兼 CEO 朱瀚琦向大家讲述了社会老龄化进程中被忽视的行走障碍需求和外骨骼研发的重要性，他认为外骨骼未来可能会作为一种人身的外延，让更多的行走障碍患者有尊严地生活。

他表示好的产品想要得到市场的真正的认可，需要真正摆脱一个把机器人当成工具去销售的思路，然后把成本大大降低，这就会让商业模式有一个比较大的变化，从而打开新的消费的品类。“消费市场对服务机器人的需求是很旺盛的，这个底层的需求就会开启一个比较大的品类，比如高端化特殊性的服务机器人，如果这方面成本继续下降，服务机器人可能会变成一个偏大众消费的品类，那么这个市场我估计可能达到万亿级别。”

工业机器人的未来挑战和趋势

随着我国工业自动化的快速发展，工业机器人作为高精度产品，在一定程度上不仅节省了劳动力和成本，而且安全高效可靠。工业机器人已经从最初的工业应用扩展到公共能源、建筑建造等领域，对我国智能制造发展具有重大意义。

在会上，梅卡曼德机器人创始人兼 CEO 邵天兰在线为大家分享了在 “AI+机器人” 的时代，对于智能制造的一些探索和实践。经过很多人的努力，一些工业机器人已经能够代替人们完成很多繁重、枯燥、危险、肮脏的工作。他认为在未来几十年的时间里，机器人的应用会像摩尔定律一样，每三年左右将有一个倍数级的提升。

“智能制造如何实现全周期的数据链的闭环？我们从一个移动集成的角度出发，去帮助智能工厂来做这种变化。” 优艾智合创始人兼 CEO 张朝辉表示，在工业场景，工业移动机器人过去都是通过 AGV 这个磁条导航包括二维码导航的方式去做，但是未来在整个智能制造的发展过程中，离散制造将会逐渐的变成一个主流。

他认为工厂的智能化改造仍是必须的，“未来对用工的需求和人口结构的矛盾已经不可避免地成为了我们从第二产业到第三产业迁移的核心问题。如果想要维持制造业的集聚和繁荣，智能工厂不可或缺。”

目前我国针对机器人行业的相关政策不断出台，正在鼓励突破核心技术，促进自主创新，加快国产化进程，为我国机器人发展提供了良好的政策环境。

杭州申昊科技副总经理兼董事长助理熊俊杰则表示，业务需求来源的增大，使得企业对产品的多样性提出了更高的期望。比如巡检机器人本身他只发现问题，不解决具体问题，所以客户对他们的设备就会提出一些要求，因此有些厂商开始发布带有操作能力的机器人，在紧急情况下可以发现同时解决问题。

目前全球各国都对智能制造表现出了强烈的兴趣。德国提出用工业 4.0 来塑造德国制造业的未来，该体系也受到了全世界的广泛关注和认可。随着自动化进程的不断深入，机器人作为智能制造的代表，逐渐成为工业生产和人民日常生活关注的热点。

由于建筑业和其他工业领域差别较大，一造科技通过一个更综合性的建造的模式，实现的是更好的一种人机共造的方式，也就是通过机器人成为人能力的延伸，借助机器人成为更好的一种创意的视线实现的机会。一造建筑科技 CEO 韩力先生表示，在他们的推进过程中，未来是希望能突破整个行业的形式语言，所以他们更多的是把一些包括 3D 打印、机器人辅助加工的技术引入到建筑行业里面来，以此拓展整个行业的可能性。

不过值得警醒的是，并不是每一个在建筑行业的需求都需要用机器人和智能化做优化，有一些技术因为不符合碳中和等因素，可能自动就会随着时间消亡，所以他认为在这个新的趋势基础上还是要保持判断力。

结语

经过大会嘉宾的深入探讨，我们对服务型和工业型机器人的技术突破、赋能产业挑战、未来趋势以及商业演化模式有了更深入的了解。相信优秀的机器人将持续聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来的社会影响力。