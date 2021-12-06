（2021 年 12 月 6 日）前不久，国内迎来第三场大范围寒潮，全国大部分地区气温大面积下降，降温除了带来保暖问题，还带来了一系列室内空气问题。因此，戴森举办了一场针对南北方冬季空气问题的直播活动，并邀请到环境学专家、呼吸系统专家、皮肤学专家与戴森工程师共同探讨南北城市由于不同的气候所面临差异化的室内空气问题。

环境学专家姚兰分享了对室内空气污染的跟踪研究并提出了建议：“尽管南北方室外空气质量差异较大，但高效的空气净化设备已经可以改进不同地域居民家中的室内空气质量，保护居民呼吸健康。” 呼吸系统专家赵婷表示：“秋冬季节，呼吸道感染性疾病发生的风险更高。因此，冬季确保室内良好的空气质量是提升人体健康的重要举措。” 皮肤学专家张桂蓉分享了冬季南北方城市不同的空气污染、温度和湿度对于皮肤健康带来的影响，并表示：“不仅我们肺要呼吸，皮肤也同样需要 “呼吸”，恒温恒湿洁净的室内空气更有利于皮肤健康。”

戴森工程师们则针对冬季室内空气质量问题，重点剖析了 Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde 加湿空气净化风扇 PH04 与 Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde 空气净化暖风扇 HP09 的创新科技，以及这些科技将如何实际应用于真实家居生活场景之中。

冬季甲醛挥发问题

相关研究显示，甲醛释放并不是能一次解决的短期问题。甲醛释放可以持续长达 15 年。室内的装修物料及家居用品，包括压制木制品、地毯、化妆品、油漆等，都会释放甲醛。冬季北方家庭多使用暖气，温度超过 19°c，就会达到甲醛的挥发点 2，加速甲醛的挥发。而冬季南方地区偏湿冷，板材受潮情况下同样会加速甲醛的释放。有大约 50% 的家庭，室内甲醛浓度超过国家标准 0.10㎎/m³，这意味着，室内甲醛超标的问题在当下并不是个体现象。

精准监测并长效清除甲醛

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde 加湿空气净化风扇 PH04 与 Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde 空气净化暖风扇 HP09 都采用固态传感器监测甲醛污染物，搭配戴森独特的算法，可以精准持续监测甲醛水平长达 7 年，并排除其他气体的影响——其他气体由专门的 VOC 传感器监测。

同时两款产品也都配备戴森 Cryptomic™催化剂滤网，能够持续捕捉并分解甲醛分子。该滤网采用独特的涂层，内部有数十亿个原子大小的孔道，结构与锰钾矿矿物相同，是捕获甲醛分子的绝佳形状。在孔道内部，催化反应不断将甲醛分解成微量的水和二氧化碳。然后，Cryptomic™滤网从空气中补给氧气保持催化剂活性，达到持续分解甲醛的效果，且无需更换。

冬季雾霾加重，空气中的 PM2.5 或成为病毒新宿主

PM2.5 等空气污染物正在持续威胁着人类的呼吸健康。“雾霾” 天气的重要成因就是空气中 PM2.5。PM2.5 颗粒很小，可以轻松吸入肺中，对人体的呼吸道产生不利影响。PM2.5 等有害颗粒物还可能成为病毒依附的新宿主，病毒会与雾霾颗粒结合，可长时间存活，会随着空气颗粒被吸入呼吸道，造成感染。雾霾除了会对呼吸系统造成影响外，还可能对心脑血管和神经系统造成严重的疾病。

整机符合 H13 级别 HEPA 过滤标准，避免 “二次污染”

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde 加湿空气净化风扇 PH04 与 Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde 空气净化暖风扇 HP09 不仅是滤网符合 HEPA H13 标准，而是整机，可以捕获 H1N1 病毒和 99.95% 小至 0.1 微米的超细颗粒物，包括细菌、花粉和霉菌孢子。戴森工程师采用辨证法反复实验，实现了整机密封，并采用 24 个密封设计，污染物被牢牢锁在机身内，不会再次逃逸污染你呼吸的空气。

解决秋冬室内空气干燥问题

秋冬季气候干燥，室内空气中的水分降低。加之室内频繁使用空调及制暖系统，进一步加剧了室内环境干燥的问题。空气干燥易于一些病毒、细菌的滋生和传播，加湿设备可有效地帮助我们缓解在干燥空气中呼吸不适的问题。

专利 Air Amplifier™技术，让洁净湿润气流覆盖整屋

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde 加湿空气净化风扇 PH04 采用戴森革命性的全新紫外线杀菌技术——短波紫外线（UV-C），首次照射即可杀死水中 99.9% 的细菌，抑菌银丝蒸发网更能有效抑制细菌滋生，带来真正清洁的加湿。为了简化产品的日常维护，戴森设计了深度清洁循环，能够彻底清洁所有接触水的部件。它会在需要清洁时提醒用户，并指导用户完成清洁。

此外，Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde 加湿空气净化风扇 PH04 与 Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde 空气净化暖风扇 HP09 均采用专利 Air Amplifier™技术 12，使气流倍增。它能产生循环动力，可将远处的污染物也吸入机器，再喷射洁净气流覆盖到整个房间 13。整屋净化 13 效果经过了戴森 POLAR 测试，该测试在一个不安装附加吊扇的 81 立方米空间内进行，采用 9 个传感器持续监测整屋的空气质量。与采用小型实验室测试的标准不同，POLAR 测试更接近于真实的客厅环境。在自动模式下，机器可以保持理想的室温 14 和空气质量水平。此外，用户还可以通过 Dyson Link 应用程序及微信小程序轻松控制机器 15，以及语音控制功能开启风扇。