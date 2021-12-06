科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.11.29-2021.12.05）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在上周的访谈中，涂鸦智能联合创始人兼 COO 杨懿向本栏目描述了这样的一幅蓝图。他坚信，物联网智能设备在未来变成一件默认的事情：消费者在市面上购买不同类型的产品时都会去默认它是智能的、是和互联网连在一起而不是孤立的。

从现在来看，产生这样的念头并不足以为奇。但要知道的是，涂鸦在这一目标上的起源则可以追溯至 7 年前。而彼时，物联网领域远非如此繁华，并且并未有太多人认为这里会是一场星辰大海般的征途。

根据《财富》发布的一份数据显示，至 2028 年，全球物联网市场规模有望从今年的 3813 亿美元增长至 18547 亿美元，实现 25.4% 的年复合增长率。而把时间移回 2018 年，这一数字却仅为其十分之一不到，更不用说在涂鸦选择开始这场旅程的 2014 年。

如今，涂鸦已经从当年的 “白手起家” 发展到了现在的拥有超过 44.6 万注册开发者、50 万+涂鸦赋能设备 SKUs、惠及社区和地产、酒店、消费安防、公寓、商业照明等垂直行业和消费者（数据统计截至 2021 年 9 月 30 日）的 “全球化 IoT 开发平台”，并且除了南极洲之外，涂鸦在其他大洲都有其客群和用户存在。

面对这一现状，杨懿表示，一方面，“这种变化是基于全球的开发者、客户和品牌看到的终端市场需求以及对 IoT 技术的认可——包括对涂鸦智能提供的 IoT 服务的认可和反馈所带来的。” 而他也强调称，尽管疫情在很大程度上推进了物联网领域的发展，但对涂鸦而言，这并不是仅靠疫情带来的机遇所能偶然达成的结果——“涂鸦在之前六年做的所有储备可以很好地让我们的客户能够应对这样的机会。这其中的产品、技术、供应链都已经准备好了，能在客群出现相应需求的时候及时拿出对应的产品和服务。”

未来，我们或许会看到物联网领域随着 “元宇宙” 的概念继续进入到下一个火热阶段。不过，随着更多像涂鸦这样对物联网领域抱有坚定信念企业的加入下，如杨懿所说，这一领域也都将传递出这样一个信号——“这件事情真的能够做成。”

好了话不多说，让我们进入本次正题。

对话涂鸦智能：在没有边界的征程中，坚信物联网智能设备会在未来成为一种默认存在：涂鸦智能联合创始人兼 COO 杨懿（Alex Yang）向动点出海指出，现阶段，涂鸦在海外市场各个区域中都在非常快速地扩张和发展，无论是客户群体还是客户在本土市场的 IoT 分发销售情况都非常良好——就涂鸦智能的所有开发者而言，这一数字到今年 Q1 末时是 32.4 万。到了 Q2 末则达到 38.4 万，短短一个季度就增加了近 20%（截至 Q3 已达到 44.6 万）。他认为，“这种变化是基于全球的开发者、客户和品牌看到的终端市场需求以及对 IoT 技术的认可——包括对涂鸦智能提供的 IoT 服务的认可和反馈所带来的。”

不过，杨懿也强调，对涂鸦而言，这并不是仅靠疫情带来的机遇所能偶然达成的结果，“我们发现疫情加速了 C 端市场对 IoT 产品使用习惯的增加，但涂鸦在之前六年做的所有储备却可以很好地让我们的客户能够应对这样的机会。因为这其中的产品、技术、供应链都已经准备好了，能在客群出现相应需求的时候及时拿出对应的产品和服务。”

Slice 成为本月第七家印度新晋独角兽，老虎基金参与领投：动点出海获悉，印度金融科技初创公司 Slice 于近日宣布已完成一轮 2.2 亿美元的 B 轮融资。融资后，该公司的估值已达到 10 亿美元以上。这意味着，印度创投领域收获了今年的第 41 家以及本月以来的第 7 家新晋独角兽企业。

值得一提的是，Slice 也是老虎基金今年在印度投出的第 19 家独角兽企业。如本栏目指出，仅在上周一周内，老虎基金的投资组合中就新增了 NoBroker、Spinny、Upstox 三家印度独角兽。而在加上 Slice 后，老虎基金在本月共计已投出了 5 家独角兽企业（另一家为Mensa Brands，这是一家仅花费 6 个月时间就成为独角兽的印度初创企业）。

Grab 将于本月 2 号在纳斯达克 SPAC 上市：动点出海获悉，Grab 的 SPAC 合并对象 Altimeter Growth Corp 已在一份声明中宣布，其股东在当地时间周二的股东特别会议上批准了与 Grab 的业务合并。这之后，Grab 将于当地时间本周四（12 月 2 日）在纳斯达克上市，其股票代码将为 “GRAB”。

据悉，该交易预计将为 Grab 提供高达约 45 亿美元的现金收益，这包括超过 40 亿美元全额公共股权私人投资（PIPE），且其中 7.5 亿美元来自 Altimeter Capital Management 管理的基金。

据了解，Grab 的 PIPE 投资者包括 BlackRock、Counterpoint Global、T.Rowe Price Associates、富达国际、Fidelity Management and Research LLC、骏利亨德森投资、Mubadala、 Nuveen、Permodalan Nasional Bhd 和淡马锡。

数字十年下的印尼，更多风投机构正在于此加码投资：动点出海获悉，印尼风投机构 AC Ventures 近日表示，该机构已为其第三只基金（Fund III）完成了超 2.05 亿美元的超额认购资本承诺。目前，该公司管理的资产已超过 3.8 亿美元。

据了解，Fund III 自去年 3 月首次收盘以来一直积极投资，并已完成 35 笔投资目标中的 30 笔。到今年底，该机构预计将部署超过 1 亿美元资金。而 AC Ventures 也透露称，该基金也将延续其战略目标，继续聚焦以印尼为重点市场的早期技术型初创公司及企业创始人。

第二届 ORIGIN 创新奖 “最佳生态建设机构” 得主现已揭晓：随着第二届 ORIGIN 创新奖的 “年度创始人” 奖项得奖名单的公布，本周，我们再次荣幸宣布，本次的 “最佳生态建设机构” 大奖名单也已正式揭晓。

与 “年度创始人” 奖项相同，“最佳生态建设机构” 也是作为为发掘对所属领域的增长发展以及生态构建起到直接积极影响的机构或个人所设立的 “践行者&颠覆者奖” 的下属奖项类目。然而，与关注优秀个人代表不同的是，“最佳生态建设机构” 奖项旨在表彰那些对其生态起到推动作用的孵化器、加速器、联合办公空间、利益群体等机构。于此，我们希望通过这一奖项的设立让亚太地区的卓越生态构建机构们得到应有的关注和赞扬。

走进第二届 ORIGIN 创新奖 “创业公司奖”，感受创新的无限可能：尽管 2020 年充满了挑战和不确定，在这段期间，我们仍见证到了一批又一批为之抗争的初创公司。他们用自身的勇气和努力向外界展示出，一家企业、一个项目、乃至一个念头在新冠疫情、经济动荡、气候变化等全球性问题面前可以起到怎样的积极影响。随着这一队伍的不断壮大，今年，我们也再次领略到了这种来自创新创业领域的不屈赞歌。

在公布了 “年度创始人” 奖和 “最佳生态建设机构” 奖的得主后，本次，我们也迎来今年第二届 ORIGIN 创新奖中 “创业公司奖” 的获选名单。在今年的九大新兴科技提名类别中，来自人工智能、电子商务、金融科技& 监管科技这三大类别的以下选手获得了本次的奖项。