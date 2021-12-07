2021年12月7日，中国上海——燧原科技重磅发布第二代云端人工智能推理加速卡“云燧i20”——这是时隔仅五个月，继今年 7 月发布云端人工智能训练加速卡 “云燧 T20” 之后，燧原科技又推出的全新一代针对云端推理场景的 AI 加速产品。

作为全新一代云端 AI 推理加速产品，云燧 i20 拥有迄今为止业内最大的 AI 加速卡存储带宽，高达 819 GB/s，远超行业同类产品水平；同时全面支持从 FP32、TF32、FP16、BF16 到 INT8 的计算精度。单精度 FP32 峰值算力达到 32 TFLOPS，单精度张量 TF32 峰值算力达到 128 TFLOPS，整型 INT8 峰值算力达到 256 TOPS。对比第一代推理产品，云燧i20将浮点算力提升到1.8倍，整型算力提升到3.6倍。

升级后的 “驭算 TopsRider” 软件栈，在性能、开发效率和模型覆盖面上得到大幅提升。通过引入通用高层图优化和大规模算子融合技术，充分释放了大容量片内存储和高带宽存储的利用率，将模型平均性能提升 3.5 倍，硬件算力利用率平均提升 2 倍；通过升级的编程模型以及算子自动分片、自动生成技术，自定义算子开发效率翻倍，模型迁移成本大大降低；此外，驭算增强了对动态性的支持，使云燧 i20 在检测、语音识别、语义理解等场景更具竞争力。

在经济效益和部署灵活性层面，基于虚拟化和多实例加速技术，云燧 i20 能够实现单卡多用户，同时支持 6 个业务互不干扰、安全隔离运行。让更多云端推理应用同时享受专有的算力加速，为客户业务架构带来轻耦合、灵活可靠的实现方式，显著提升资源利用率与投入产出比。

“云燧 i20 的发布标志着燧原科技在云端 AI 算力加速领域，从训练到推理的完整产品线已全面迭代到第二代，能够以更有竞争力的产品，为互联网、智慧城市、智慧政务，以及金融、交通、能源等传统行业客户提供更优的 AI 计算方案。” 燧原科技 CEO 赵立东表示，“当前，我国芯片产业正处于激烈的成长与蜕变时代，燧原科技以 ‘做大芯片，拼硬科技’ 为时代使命，基于原始创新的软硬件架构，正在不断加速技术创新与产品迭代。性能赶超业内旗舰 GPU 的云燧 i20 正是我们的关键成果之一。”

超大带宽推理加速卡，兼具高吞吐、低延时特性

目前以语音识别、图片识别、视频内容分析为主的感知类应用，内容推荐和欺诈交易拦截等决策类应用在云端大部分都是以实时在线的方式提供服务；同时神经网络的参数越来越多，数据带宽需求也越来越高，兼顾高带宽和低延迟变得至关重要。云燧 i20 创新性地采用了高带宽 HBM2E 存储，实现了高达 819GB/s 的超大带宽，为各类云端推理业务提供高吞吐、低延时的性能，保障其准确、平稳、高效的运行。

自主创新芯片架构，以更高性价比提供极致化性能

新一代 “邃思”AI 推理芯片采用第二代高性能计算核心和数据引擎，由 12nm 工艺打造，通过架构升级，大大提高了单位面积的晶体管效率，从而实现了与目前业内7nm GPU相匹敌的计算能力。不仅如此，基于 12nm 成熟工艺带来的成本优势，使得云燧 i20 在相同性能表现下更具性价比优势。并且供应链体系更加稳定成熟，客户的业务需求可以得到及时满足。

燧原科技 COO 张亚林指出：“云燧 i20 全面提升了算力，在兼顾全精度算力的同时大幅度提高了整型运算，大力加强了模型覆盖率和泛化支持的能力，在多项基准测试中，其模型性能、能效比均处于国内领先水平，可以满足云端推理业务高度多样化的需求。燧原科技目前已经拥有第二代的训练和推理产品，针对客户的业务场景提供原始创新的、具有高性能及性价比的 ‘训练+推理’ 完整解决方案，并支持国产服务器和操作系统，可以帮助客户进行云端系统部署，全面且持续为客户创造价值。”

产学研协同，引领原始创新国产AI算力落地

自第一代云端 AI 推理加速卡 “云燧 i10” 发布后，燧原科技在构建原始创新的通用算力和自主生态上付出了卓绝的努力。以其国产 AI 算力产品为核心，以商业生态和科研生态为支撑，实现燧原科技的云端 AI 推理产品在互联网、金融、政务等多家客户的商业落地，并获得认可。

之江实验室发展合作部副部长吴丽娟表示：“之江实验室今年 3 月与燧原科技成立联合研究中心，围绕人工智能应用场景，共同开发具有标杆性的技术解决方案，构建开源开放的创新生态系统。目前，燧原科技的第一代人工智能训练产品 ‘云燧 T11’ 正在之江实验室搭建千卡高性能计算的液冷集群，打造符合国家碳中和政策导向的低碳绿色数据中心。未来，我们还会在智能计算的更多领域合作研发。”

上海银行自贸区陈行长表示：“燧原科技的第一代人工智能推理产品云燧 i10 具有科技独创性和技术领先优势。上海银行和燧原科技已经签署了深度战略合作协议，在智慧金融领域开展了战略合作，通过场景化、智能化、融合化的创新产品，将金融科技融入银行服务的全流程，用便捷流畅的客户体验、优质高效的服务品质，实现传统银行服务方式的突破式变革。燧原科技将助力上海银行向实现数字化、智能化转型迈出坚实的一步。”

浪潮信息副总裁刘军表示：“燧原科技是国产人工智能计算芯片的领军企业，浪潮信息与燧原科技通过元脑生态联合创新，在 AI 整机系统、AI 算力优化、场景方案落地等多方面深入合作。此次云燧 i20 的发布，标志着燧原从训练到推理全面进入 2.0 时代，这也是国产 AI 算力发展的里程碑。我们期待和燧原一起紧密合作，共同推进中国人工智能产业的快速发展。”