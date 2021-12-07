此次 OPPO 联动《英雄联盟手游》，以万千玩家喜爱的金克丝为产品创意和灵感来源，在 Reno7 Pro 英雄联盟手游限定版上突破以往浪漫唯美的设计思路，创造性融入游戏元素和涂鸦风格，从内而外打造专属于召唤师的潮流装备。

手机后壳采用全新的暗影柔晶技术，通过优化光影效果对比，让人仿佛置身在峡谷的暗影迷雾之中，神秘但极具质感。机身后盖 3 条若隐若现的暗纹，象征英雄联盟峡谷的上中下三路，中间的菱形暗纹还原了手游中象征荣誉的榜单。后盖正中英雄联盟手游的 “L” 型 logo 采用夜光材料制成，带着蓝色的海克斯能量，在黑暗里闪闪发光。

作为 Reno7 Pro 的 IP 定制款，Reno7 Pro 英雄联盟手游限定版也已通过英雄联盟手游赛事用机的测试认证，成为 2021 英雄联盟手游职业资格赛全国大赛赛道推荐用机。Reno7 Pro 英雄联盟手游限定版搭载天玑 1200-MAX 旗舰芯片、90Hz 高感电竞屏、12GB+256GB 大内存、4500mAh 的超大容量电池、65W 超级闪充、3D 恒冷中央散热系统、X 轴线性马达等一系列强劲配置，这为游戏玩家带来沉浸式的畅快游戏体验提供了基础保障。

在系统主题设计上，Reno7 Pro 英雄联盟手游限定版带来了全局动态主题。通过呼吸壁纸特效实现了锁屏、指纹解锁、息屏时钟、充电动画等典型使用场景的全套动效定制。为了满足不同粉丝的偏好，此款定制机内置英雄集结、金克丝两套全局动态主题，每一套主题都针对系统 ICON 和部分第三方 ICON 进行深度沉浸式定制，几乎每个图标都埋藏着一个与英雄联盟相关的彩蛋，供粉丝和玩家们进行解谜式探索。此外，玩家们梦寐以求的 “五杀”，也在定制机中成为系统级提示音效，让系统智能识别收到的通知。

价格部分，OPPO Reno7 Pro 英雄联盟手游限定版售价 3999 元，加量不加价，首批全球限定 10000 台；OPPO 50W 超薄超级闪充充电器英雄联盟手游限定版售价 399 元，全球限定 6000 个。