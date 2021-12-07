Twitter 于今日正式发布《2021 年 Twitter 中国出海领导品牌报告》（以下简称《报告》），并公布 “2021 年 Twitter 中国出海领导品牌榜单”。《报告》显示，中国品牌正在受到全球消费者关注和肯定，坚持创新使其在全球市场的竞争力也在不断攀升。今年的《报告》中还囊括了 Twitter 于近期发布的《2021 年中国出海品牌认知与情感发展研究报告》（下称《认知与情感报告》），旨在为中国品牌出海提供深入洞察与丰富案例，打造定制化的一站式营销指南。

“过去一年来，中国品牌在全球市场的表现颇为亮眼。在合作中，Twitter 不仅感受到中国企业敢于迎接挑战、拥抱变化的勇气与自信，更赞叹于他们在各个层面迸发出的创新活力。”Twitter 亚太及日韩地区总裁笹本裕（Yu Sasamoto）表示，“作为汇集全球实时热点的公众对话服务平台，Twitter 以广泛的用户群体、强大的用户影响力和充满激情的社区，成为中国品牌连接海外受众的首选伙伴之一。”

今年是 Twitter 连续第三年发布该《报告》。本年度的《报告》全方位分析了后疫情时代背景下，中国出海企业如何通过 Twitter 平台与目标市场的核心受众建立起更切实、更深入、更开放的连接，从而驱动业务持续增长，扩大全球影响力。基于对 100 多家中国出海企业的深度研究，《报告》详细解读了在科技、游戏、移动互联网和电商、金融科技、交通工具和广告代理六大领域中，中国品牌海外营销的成功秘诀。

创新驱动 “中国智造” 打造品牌专业形象

疫情常态下，越来越多的人选择线上平台获取信息并进行社交。这样的趋势也让品牌营销策略发生了深刻变化——越来越多的品牌通过线上社交媒体平台与用户进行直接沟通，从而更敏锐和细致地把握用户需求的变化。通过 Twitter 平台，中国企业不仅增加了品牌曝光度，而且可以深入洞察用户需求，推动企业持续创新。基于 Twitter 对用户对话的深入研究，新锐充电品牌 Anker 敏锐捕捉到目标受众对充电需求的微妙变化，及时创新产品功能和营销重点，强化自己 “功能多样、充电专家” 的品牌形象。

创新加固情感连接 实现用户直接对话

在《认知与情感报告》中，Twitter 亚太区市场洞察与分析部门（Twitter MI&A）深挖 190 万条与中国品牌相关的推文，从功能特点与情感特点两方面分析海外用户对中国品牌的认知变化。《认知与情感报告》显示，“创新” 成为中国品牌在海外市场的主要标签之一。用户友好的创新设计，使以手机为代表的中国品牌赢得了广大海外消费者的赞誉。比如，线上新品发布会中，一加使用了 Twitter 活动提醒（Event Reminder），并在活动主页直播发布会的同时建立实时聊天室，与用户进行讨论并收集反馈，使其关注度和喜爱度大幅提升。

创新打造高质量内容 促进跨文化传播

对出海企业而言，了解当地的生活习惯、审美情趣和文化传统，是品牌运营少走弯路、事半功倍的关键因素。而 Twitter 的专业团队不仅可以提供深入的用户洞察，还能通过创意策略、意见领袖合作、优质内容合作等，为品牌打造定制化营销策略和最佳实践。Twitter Next（Twitter 全球品牌策略部门）为手游《龙族幻想》策划了一场与日本超人气经典 IP《新世纪福音战士》（下称《EVA》）的联动。通过设置 Twitter 专属主页增强游戏玩家与《EVA》观众的沉浸式体验感，同时利用 Twitter 视频应用卡片（Video App Card），帮助《龙族幻想》实现了从用户关注到玩家注册的有效转化。

今年的《报告》中同样也加入了 “Twitter 全球重要时刻” 这一章节，整理并回顾了 2021 年 Twitter 平台上关于娱乐、游戏与电竞、移动电商和体育四大领域的主要热门话题和对话趋势。2021 年，游戏与电竞在 Twitter 上的热度有增无减。游戏厂商还可以在今年新推出的 Twitter Spaces 上找到目前在游戏领域收听次数排行前五的意见领袖（KOL），通过与他们的合作直接对话目标受众，扩大影响力。Twitter 也是体育爱好者们的一站式参与平台，与体育相关的话题总能在 Twitter 上引发全平台、跨国界的热烈讨论。在今年 8 月举行的东京奥运会期间，与之相关的对话展示量超过 823 亿。这些相关洞察，为品牌在准备 2022 年世界杯的营销活动时提供了充足参考和丰富灵感。

Twitter 大中华区董事总经理蓝伟纶表示：“Twitter 上丰富的对话、充满活力的社区以及定制化营销服务和产品，正在帮助越来越多的中国出海品牌精准连接目标市场、塑造丰满立体的品牌形象，并达成持续稳健的增长。Twitter 期待与更多中国企业合作，充分将 Twitter 平台与品牌的优势相结合，讲好中国品牌故事，进一步提升中国品牌的全球竞争力，开启出海业务新纪元。”