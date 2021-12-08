根据 Sensor Tower 商店情报平台发布的 2021 年 11 月中国手游发行商全球 App Store 和 Google Play 收入排名，本期共 37 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，合计吸金超过 22.3 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入的 38.3%，详细报道如下。（特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。）

中国手游发行商收入 Top 30

由于新一期祈愿开启，以及月底 2.3 版本上线，本期米哈游《原神》移动端全球收入环比增长 95% 至 2.07 亿美元，发行商收入相应增长 76%，稳居中国手游发行商收入榜前三。去年 9 月底上市至今，《原神》在全球移动市场的收入已超过 23 亿美元，日均吸金超过 540 万美元，是同期全球收入排名第三的移动游戏，仅次于腾讯《王者荣耀》和《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）。

IGG 于 9 月在欧美市场推出的放置游戏《Mythic Heroes 神域》本期收入激增 138%，成为发行商旗下收入排名第 2 的手游作品。目前该游戏尚未登陆日韩市场，后续潜力值得期待。

朝夕光年旗下放置手游《武林闲侠》和养成手游《花亦山心之月》在 11 月相继上市，成为《航海王热血航线》之后，发行商在中国市场新的收入增长引擎。在海外市场，凭借《RO 仙境传说：新世代的诞生》《高能手办团》《世界计画 缤纷舞台! feat. 初音未来》等产品，朝夕光年在东南亚、日本等市场的商业版图进一步扩张。本期发行商收入环比增长 15%，位列榜单第 20 名。

龙腾简合旗下帝国模拟新游《King’s Choice》进入快速上升通道，本期收入环比增长 30%，成为发行商旗下收入排名第 2 的作品，仅次于《苏丹的复仇》。

星合互娱 SLG 手游《小小蚁国》本期收入环比增长 6%，再创新高。发行商旗下另一款融合怪兽和末日主题的消除手游《Beasts & Puzzles》近期在安卓市场启动测试，该游戏在题材和玩法上都采用西方玩家喜爱的元素，有望成为又一个打开欧美市场的爆款新游。

凭借《捕鱼大作战》和《富豪麻将》的卓越表现，途游游戏 11 月收入环比增长 22%，同比激增 251%，位列全球手游发行商收入榜第 78 名，中国手游发行商排行榜第 29 名。

二次元手游产品作为近年来中国厂商的热门赛道，本期也有多款新品登陆海外市场，包括哔哩哔哩的《机动战姬》和悠星网络的《Revived Witch》。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次是竞技世界、创酷互动、鹰角网络、多益网络、心动网络、英雄互娱和 Six Waves 共 37 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

在四排节丰富活动的助力下，腾讯《和平精英》11 月收入环比增长 67%，重回中国手游畅销榜榜首。

除了前文提到的《原神》和《捕鱼大作战》，本期增幅较大的手游还有完美世界《梦幻新诛仙》，环比增长 53%，位列榜单第 19 名。

朝夕光年于 11 月 18 日发行的《武林闲侠》，在不到半个月的时间内跻身收入榜第 25 名。