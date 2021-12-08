近日，在中国移动总部技术部、研究院的组织下，中国移动广东公司和中兴通讯在广州金铂广场，共同完成了全国首个基于 R16 标准的 5G UTDOA（UpLink Time Difference of Arrival，上行到达时间差）大型商超场景下的高精度定位方案商用验证。本次验证利用广州 5G 商用现网，通过中兴 NodeEngine 所搭载的 LBS（Location Based Services，基于位置的服务）功能进行位置信息解算，仅需对现网基站安装一块 NodeEngine 板卡并进行软件升级，无需部署其它定位设备，使用普通 5G 终端，即可实现优于 2 米的室内高精度定位。

5G 垂直行业应用正在加速传统行业的数字化转型，而大部分的垂直行业场景都发生在室内，5G 室内定位服务的需求也日益强烈。大型商超是 5G 室内定位应用的重要场景之一，本次商用验证由中国移动总部技术部和研究院统筹组织，中国移动广东公司计划建设部和广州分公司具体实施，联合中兴通讯完成了室内 UTDOA 本地定位方案及全部的测试用例，定位精度在 2 米以内，相比传统的移动通信定位精度（5～8 米）有大幅提升。另外，该方案中定位解算功能集成到基站，基于现网基站进行简单的安装和软件升级即可达成定位服务，可大大降低网络建设成本，缩短网络部署周期，提升网络性能，并可满足垂直行业多网合一的需求，为未来商超场景下快速实现客流分析、商场导航、营销策划、智能停车等典型应用提供了精准的位置服务保障。

后续，中国移动广东公司将与中兴通讯等产业链合作伙伴加强合作，在本次商用验证的基础上，持续开展方案创新，进一步优化定位精度、丰富定位模式、拓展定位应用。