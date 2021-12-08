北京时间2021年12月8日，触宝（NYSE:CTK）今天公布了截至 2021 年 9 月 30 日未经审计之 2021 年第三季度财务业绩。财报显示，触宝 2021 年三季度经调整净利润为 37 万美元，去年同期经调整净亏损为 2052 万美元，本季度持续扭亏，财务状态稳健。内容系列产品约占总收入的 99%。2021 年 9 月内容系列产品的日均活跃用户（以下简称”DAU”）为 1870 万。

本季度，触宝延续全球化网文和海外游戏双驾马车的发展，夯实链路稳扎稳打，战略重点发力海外游戏，财务状况呈现稳健态势，全球化网文内容生态长尾效应初现。触宝创始人兼董事长张瞰先生表示：“尽管国内移动广告市场存在不确定性，但我们一直专注于实现集团层面的盈利能力，我们对疯读小说稳健的业务基础感到鼓舞，它继续为集团的整体毛利率做出有效贡献。”

海外游戏重点投入，成就首个精品游戏爆款

基于触宝长期积累的对海外内容及本土化的累积优势，本季度触宝加码海外游戏，对海外游戏条线进行了持续优化，已获得可喜突破。海外手游业务规模的扩大获得了令人满意的业务增长，中度精品休闲游戏与超休闲游戏品类中都获得了商业成绩与美誉度兼备的爆款。

本季度触宝旗下 Smillage 开发的中度游戏获得巨大突破，女性题材的 “三消+” 游戏 Love Fantasy 一经发布即成为休闲、益智解谜和三消等多个品类排名第一的爆款游戏。继前两个季度发布 Catwalk Beauty 等爆款超休闲游戏后，触宝海外游戏在中重度复合休闲玩法的探索中也收获首个精品游戏爆款。规模化的发展让游戏在 IAA 变现保持优势的基础上，用户的内购意愿也有所增强。三消+换装+互动故事、精密的付费体系、不断提升的用户留存都让游戏的变现更加均衡更有长尾效应。目前 Love Fantasy 的流水已经进入了头部三消游戏的流水行列。

中度休闲游戏加深了用户与游戏之间的情感联系，有效延长游戏的生命周期。在财务表现出众之余，Love Fantasy 也获得了极高的用户认可度，在双端应用市场上都获得了玩家给出的 4.8 的高分。玩家对于故事情节以及换装美术都有较高的评价, 这也是 Smillage 在女性向、换装玩法及三消市场的成熟用户洞察的成果。此外，Smillage 团队专注超休闲领域的 Taptek 工作室同样在超休闲游戏持续产出爆款， Truth Runner9 月在 IOS 美国游戏免费榜中持续霸榜，又一次证明了触宝在超休闲游戏领域的独到用户洞察和突出的研发发行能力。张瞰介绍：“我们在2021年第三季度推出了14款新手游，而2021年第四季度有15-20款游戏的游戏产品线，以及2款重点休闲手游。”

未来，Smillage 将在该游戏上持续投入，进行情节、玩法及商业化方式上的优化。触宝海外游戏业务也将持续探索三消混合等更多精品游戏，加大对中重度游戏的投入增加更多资源，产出更多精品游戏。

除了自研外，触宝也希望将发行流程进行规模化改造，为更多 CP 服务。基于 Smillage 的超休闲游戏经验与发行能力，Smillage 在 Q3 正式开启了发行业务，将赋能更多 CP 加码游戏出海业务，加强游戏业务的财务盈利能力。目前，Smillage 已签约 CP 团队超过二十家。在国内超休闲游戏出海意愿大幅上升的大环境下，触宝及时投入海外游戏发行战略，结合核心竞争力抢占先机。

全球内容生态稳固，海内外网文内容进一步深化

作为触宝业务两大支柱的网文行业在本季度也在持续进行内容深化，海内外齐头并进。疯读文学第三季度持续加大内容生态上的投入，优化培育潜力作者的方式，作者与原创作品数量持续增长。由于男频玄幻征文让疯读获得了引领行业趋势的爆款，女频征文本季度也正式开启。征文对于优化内容生态，激励创新题材也有较大的正面效应，为疯读产品的商业化提供有效贡献。疯读小说在 IP 授权业务的收入在上季度的基础上延续大幅增长趋势，内容生态的长尾价值持续释放。

为了进一步加强内容生态建设动力，疯读本季度持续发力社区建设，对于作者的创作和读者的阅读热情有双向促进作用。疯读文学在站内采取了达人制评论方式，挖掘能和有意愿贡献优质评论的达人用户，引导在新书、连载书中生成优质评论、优质书单。大批量的 UGC 也给了作者和读者对作品更强的粘性，社区的内容长尾价值进一步凸显。浏览评论的用户规模本季度提升了 3 倍。读者平均每日阅读时长为 153 分钟，相比上季度保持稳定。

除此之外，海外网文业务在 Q3 也有了较大的提升，用户规模环比增长 20%，主要由于内容生态和精修系统的优化升级，使用户对感兴趣的内容更加匹配，让触宝海外网文应用 Readict 内容的影响力持续上升。触宝持续发挥在数据与算法的优势，助力内容生产和分发的效率升级，在海外网文业务中建立多维度数据模型 ，这使得 Readict 具备了更清晰的视角和数据基础去进行内容生态建设，保证内容匹配和评估的高效性。此外，随着数据系统的稳固与加强，Readict 的作者可以获取更多写作经验及实时数据，调整自己的创作，不仅提高了创作出爆款作品的几率，而且有机会获得更多的分成和奖励性的收入。

同时，海内外网文进一步加强协同，实现了在精修内容、深度创作、社区运营等算法资源上的互联互通，加快了功能研发与内容生态建设的效率提升。

长期布局元宇宙，基于 IP 扩展用户世界观

同时，立足于两大支柱产业网文与游戏的协同性，触宝也会持续探索元宇宙与 NFT 平台的可能，从海外网文出发进行 NFT 平台及沉浸式阅读的探索，以 IP 为基础构建出通用的世界观，让用户享受更丰富有沉浸感的游戏化的故事体验。经过多方的增长测试与市场研究，触宝逐渐摸索出全球市场轻、中度游戏受众，尤其是女性用户与触宝全球化网文阅读用户有很大的重合度，而两者的协同也将让用户对同一世界观产生共识，构建出元宇宙与 NFT 平台的基础。

对于触宝战略的转向及可持续性升级。触宝董事长张瞰先生表示：“我们进一步加强了在海外手机游戏和网络文学市场的曝光度，这些市场构成了我们最近推出的元宇宙和 NFT 计划的基础。”