据悉，新加坡风投机构 Golden Gate Ventures 正为该机构旗下的第四只基金寻求 1.2 亿美元规模的资金，以进一步对东南亚早期初创公司提供支持。

根据 Golden Gate Ventures 发给投资者的邮件，基金将专注于金融科技、市场平台、社交电商、医疗健康、教育科技、农业科技以及娱乐等相关领域的企业，而新加坡、印尼、越南将为其主要投资市场。

据了解，Golden Gate Ventures 成立于 2011 年，已通过其三只基金投资了包括 “东南亚闲鱼”Carousell、东南亚二手车电商 Carro、印尼社交电商平台 Chilibeli、越南快递平台 Ninja Van 等企业。

Golden Gate Ventures 此举正值东南亚备受投资者青睐之际。根据东南亚风投机构 Cento Ventures 的一份报告显示，2021 年上半年期间，该地区的投资数量同比增长 20%，水平创历史新高（其中印度尼西亚和新加坡吸引了最大份额的资金）。基于这一趋势，根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的另一份报告，东南亚互联网公司今年上半年的交易总额就已达 115 亿美元，而该地区去年全年也只为 116 亿美元。

体现在具体方面，如本栏目近期指出，仅印尼而言，近一个多月以来，就有 AC Ventures、Alpha JWC Ventures、Antler 三家风投机构表示将（通过新一轮基金）进一步提升对印尼的投资力度。

另一方面，上周，东南亚共享出行双雄之一的 Grab 也已经以 400 亿美元估值与美国投资机构 Altimeter Capital 旗下的一家 SPAC（特殊目的收购公司）达成合并，并在纳斯达克完成上市。另一家共享出行巨头 Gojek 则已于今年 5 月份同当地独角兽 Tokopedia 达成合并，成为一家名为 GoTo Group 的新实体。而 GoTo 已在上月早些时候完成了完成了该企业的首次 IPO 前融资活动，并在其中获得了超 13 亿美元的资金。据悉，GoTo 在印尼的上市计划有望于明年初展开，且有消息称 GoTo 也希望以 400 亿美元估值在美国 SPAC 上市。

回到本次 Golden Gate Ventures 的基金募资。值得一提的是，Golden Gate Ventures 的一位合伙人曾在上周向媒体指出，由于全球资本的大量流入，东南亚初创企业的估值已经变得 “不合常理（irrational）” 。