根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，过去 12 个月，美国玩家在策略手游上的付费增长了 23.5%，达到 42 亿美元。

Sensor Tower 的游戏分类和商店情报工具，将游戏按照类型划分，从而帮助游戏开发商高效识别最新的市场趋势。Sensor Tower 通过这两个工具，分析了过去一年策略手游在美国的市场表现，以及 7 个策略手游子分类的洞察，从中识别出付费和下载量最高的子分类。

美区热门策略手游

2020 年 11 月至 2021 年 10 月期间，在美国市场收入最高的策略手游是 IGG 旗下 SLG 手游《王国纪元》，总收入达到 3.3 亿美元。排名第 2 的是 Supercell 建造和战斗策略手游《部落冲突》，FunPlus 旗下 SLG 手游《State of Survival》排名第 3。

下载量方面，过去一年策略手游在美国共获得 1.45 亿次下载，同比增长 3.6%。下载量最高的是 The Pokémon Company 新推出的 MOBA 手游《Pokémon Unite》，共获得 830 万次下载。江娱互动《口袋奇兵 Top War》和《State of Survival》分列第 2 和第 3。

过去一年，4X 策略手游仍然是策略手游 7 个子类别中收入最高的分类，美国玩家在该子类别的付费同比增长 32.5%，达到 29 亿美元。MOBA 手游作为收入增长最快的子类别，玩家付费同比增长 50%，达到 1.68 亿美元。（需要注意的是，每个子类别包含的游戏数量不同。）

同时，4X 策略手游也是下载量排名第 1 的子类别，全年下载量达 5330 万次。下载量增长最快的子类别是 MOBA，同比增长 133.3%，达到 1940 万次。

从平均每下载付费这一指标来看，4X 策略手游再次领先，达到 54 美元。建造和战斗子类别排名第 2，帝国模拟排名第 3。（说明：该指标不使用累计下载量，仅以过去 1 年的收入和下载量计算。）

过去一年，策略手游作为美国 App Store 和 Google Play 收入排名第 3 的手游分类，收入仅次于解谜和博彩。4X 策略手游作为该品类的收入引擎，贡献了策略手游三分之二的收入，同时也是下载量最高的子分类。

不过，随着《Pokémon Unite》和拳头游戏《英雄联盟手游》上市，MOBA 手游在美国的热度大幅提升，并成为下载量增长最快的策略手游子分类。除了同比增长 42% 的帝国模拟子分类，相比疫情爆发初期下载量激增，其它策略手游子分类的下载量在过去一年都有所下滑。