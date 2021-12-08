动点出海获悉，新加坡数字银行 Tyme 已于近日宣布，即将完成其 1.8 亿美元规模的 B 轮融资。据了解，Tyme 的这笔 B 轮融资共分为两部分构成，其中包括于今年早些时候从 Apis Growth Fund II 和 JG Summit Holdings 处获得的 1.1 亿美元资金以及由腾讯与 CDC Group 近期所承诺的 7000 万美元追投。

Tyme 表示，这笔资金将用于发展其位于南非市场的 TymeBank 和菲律宾市场的 GOTyme 数字银行业务，并着眼于后续的国际化发展。此外，Tyme 也指出，基于腾讯和 CDC 的资金及其专业知识支持，Tyme 也将会进一步的提升其风险管理能力，同时也得以向 CDC 所覆盖的市场地区进行扩张。

Tyme 成立于 2018 年，是一家面向新兴市场的数字银行集团，业务覆盖南非和菲律宾地区。而除在新加坡的总部外，Tyme 在越南以及中国香港也有设立相关办事处。根据 Tyme 提供的数据，自成立以来，该公司累计已获得 400 万规模客户。

据介绍，Tyme 旗下的 TymeBank 是南非第一家完全基于云计算基础设施网络运营的银行，并且也是当地自 1999 年以来第一家被授予商业银行执照的银行。GOTyme 则正处于起步阶段，该平台刚于今年 8 月份在菲律宾获得数字银行牌照。Tyme 称，其相关业务有望于明年第三季度期间推出。