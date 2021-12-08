近日，北京商越网络科技有限公司（下称 “商越科技”）宣布完成 1.5 亿元 B+轮融资，本轮融资由临港科创投担任管理人的上海人工智能产业基金领投，汉能 PE 及老股东启明创投、赛意产业基金及执一资本跟投。

商越科技成立 3 年时间，已完成 6 轮融资，此次融资距上一轮仅隔了 2 个月。此次融资，商越科技将进一步提升采购数字化产品能力、继续加码采购 SaaS 和千机阁 PaaS 产品的研发投入。

商越科技成立于 2018 年底，是一家企业数字化采购解决方案提供商，商越科技打造的采购数字化产品体系采用了领先的云原生技术架构，围绕企业自助采购、非目录化协议采购、非目录化寻源采购、采购计划四条业务主线，融合了商城采购、采购执行协同、寻源采购、供应商管理、采购合同管理、采购大脑、聚贤阁开放平台和千机阁 PaaS 平台八大产品，以全链路、全品类、全场景、全功能、全采购组织模式支撑企业非生产采购。

截至目前，商越科技已服务互联网、金融保险、地产物业、汽车、能源、医疗医药、电子电器等 20 大行业的 100 多家大中型企业客户，其中包括贝壳找房、长城汽车、OPPO、九阳、中国一汽、三一重工、迈瑞医疗、友邦人寿、万物云、青岛啤酒、长安福特、雅迪等，客户续约率 95% 以上，为企业综合降低成本约 15%。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。