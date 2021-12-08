近期，云端协作开发平台 TeamCode 连续完成两轮融资。该公司于 2021 年 6 月获得由 GGV 纪源资本、盈动资本和英诺天使共同投资的千万元天使轮融资，7 月获得由陆奇博士的奇绩创坛投资的天使加轮融资。

TeamCode 是一家专注于提升企业研发协作能力与开发者体验的云端软件开发服务公司，利用云计算相关技术，基于完整的工具链，优化协作开发模式，重构软件开发流程。

TeamCode 提供基于云端开发的一站式开发工具和服务，让企业和开发者能够在云计算时代轻松低成本实现高效的远程开发协作：

Tin：一键配置项目运行环境，帮助企业快速进行技术选型，产品 POC 验证，让分布式应用、中间件可以直接使用，降低开发者学习和使用门槛，免去繁琐依赖安装环节，降低开源项目传播难度，让开发人员能够更专注于代码本身。

DCS：帮助开发者自动构建标准化的云端开发环境，屏蔽复杂的底层依赖，解决开发过程中因环境不一致带来的各种问题，同时支持团队协作及分享，提升企业协作研发效能。

Cloud-IDE：跨平台跨设备的云 IDE，使开发工具不再受限于本地，帮助开发者随时随地远程开发与协作，与云端开发环境实现无缝对接，秒级接入强大云端算力与存储。

TeamCode 核心团队来自百度、盛大、拼多多、爱奇艺等研发产品团队，平均研发经验超过十年。TeamCode 将继续在云端协作方向深耕，为开发者解决协作开发中的问题，提供高效易使用的开发工具产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。