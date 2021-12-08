近日，星辰天合（北京）数据科技有限公司（XSKY 星辰天合）宣布完成 4 亿元人民币 F 轮融资。本轮由源码资本、云晖资本参与。在继今年 9 月宣布完成 E 轮股权融资之后，XSKY 星辰天合已实现 2021 年内累计融资超 10 亿元人民币。

XSKY 星辰天合成立于 2015 年，是一家专注于数据基础设施技术的高新技术企业，基于软件定义的统一技术架构和混合云模式的数据管理方案，为政企客户提供以数据价值为核心的产品和服务体系，以满足日益扩大的海量数据的存储、管理、应用的需求，帮助政企客户实现海量数据的自如 “汇-存-管-用”。

11 月 30 日工信部发布的《“十四五” 软件和信息技术服务业发展规划》对软件业提出了非常明晰的未来五年的战略规划，对软件业的定位提出了非常高的期望：“软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础， 是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。发展软件和信息技术服务业，对于加快建设现代产业体系具有重要意义。” 规划文件中还首次强调 “软件定义” 扩展了产品功能，变革了产品价值创造模式，催生新型制造模式，赋予企业新型能力和基础设施灵活性。”

在 2021 年 7 月 23 日工信部公布的《关于第三批专精特新 “小巨人” 企业名单的公示》中，XSKY 星辰天合位列其中。XSKY 星辰天合目前申请和获得 390 项自主知识产权，约 70 项核心算法专利，牵头参与了云存储资源管理和分布式存储的国家标准及行业标准的制定，是十多个国际、国内技术组织的成员单位。XSKY 软件定义存储（SDS）技术与产业生态发展人才培养项目成果已纳入工信部人才交流中心产业人才培训体系。

在 “十四五” 发展规划的指引下，市场对于软件定义存储细分领域高度认可。XSKY 星辰天合将利用所融资金进一步加大核心技术研发投入，构建产业链拉通的核心技术能力，加强对关键行业客户与场景的服务能力。

XSKY 星辰天合表示，未来将持续深耕海量数据基础设施市场，为新型数据基础设施注入新动能，并以数据常青为使命，致力于成为全球领先的数据基础设施技术平台提供商。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。