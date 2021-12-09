12 月 8 日，宁德时代新能源科技股份有限公司在苏州与苏州市政府签署战略合作框架协议，与吴中区政府及吴中经开区管委会签署投资协议书。苏州市常务副市长顾海东、吴中经开区管委会副主任徐积明，宁德时代市场体系联席总裁屠枫、战投企划总经理曲涛分别代表双方签约，苏州市委书记曹路宝、代市长吴庆文、宁德时代董事长曾毓群、苏州时代新安总经理姜勇见证签约。

根据协议，宁德时代着眼于打造与苏州独特优势相匹配的先进制造业，针对新能源汽车发展的行业痛点进行重点突破，将在吴中区落地包括电动能效优化解决方案等在内的前沿研发项目；同时，发挥其在新能源领域综合优势，助推苏州能源生产清洁化和交通领域电动化，助力零碳苏州早日实现。

苏州市代市长吴庆文表示：“近年来，苏州深入贯彻习近平总书记对江苏、对苏州工作系列重要讲话指示精神，抢抓长三角一体化等国家战略机遇，以项目高质量推动发展高质量，着力打造创新、绿色、开放、人文、善治之城。苏州非常重视新能源汽车产业，希望双方不断拓展在能源结构转型和绿色发展等领域的合作空间，推动更多应用场景和优质项目落地。”

宁德时代董事长曾毓群表示：“苏州是绿色盎然的工业之城，宁德时代愿意参与到苏州绿色发展的领先实践中来，以实际行动为苏州绿色产业链不断建链、补链、强链、延链，为苏州市和吴中区绿色产业的高质量发展贡献力量。”