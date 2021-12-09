12 月 9 日，数据库厂商「智臾科技」宣布完成 1 亿元 B 轮融资。本轮融资由方广资本领投，国泰财富基金与凯泰资本跟投，A 轮投资机构朗玛峰创投超额跟投，云岫资本担任独家财务顾问。

智臾科技成立于 2016 年，其产品为新一代数据库 DolphinDB，集高性能时序数据库（time-series database）与全面的分析功能为一体，可用于海量结构化数据的存储、查询、分析、实时计算，实现 PB 级数据查询毫秒级响应以及复杂分析任务秒级响应，助力企业实时商业决策。

DolphinDB 由智臾科技自主研发，拥有全部知识产权，不依赖任何第三方系统。DolphinDB 的付费客户遍及中国大陆及港台地区、欧洲、美国、澳大利亚等地，客户领域包括金融、能源、智能制造、电信、化工、水务、营销分析、智慧城市等。

方广资本董事总经理惠成峰表示，“面对大数据、云计算的蓬勃发展带来巨大的变革与机遇，方广资本始终坚持产业投资的思路，重点布局基础软件产业链，多家被投企业已经成长为行业龙头企业。智臾团队始终专注在时序数据处理领域，不仅具备业内领先的创新能力和技术积累，同时创始团队曾长期工作于华尔街顶级投行带来的一手用户经验和产品思维，帮助团队在产品打磨、客户服务上跑得更快、跑得更稳。我们认为，智臾在产品创新性、成熟度和商业化等多方面准备度高，领先身位明显。方广资本看好智臾的发展，并将在多方面持续助力企业成长。”

国泰财富基金董事总经理刘源表示，“国泰财富基金对于数据库领域关注已久，对各类型的数据库都做过深入研究并有布局，也一直在寻找近年来增长最快的时序数据库领域的隐形冠军。智臾科技的产品，在组建销售团队之前，已经被很多头部机构采购并用于生产环境，的确让我们眼前一亮。和创始团队的交流，更加深了我们对公司不仅可以在国内站稳脚跟，并且在国际市场大有可为的信心。我们认为，智臾的产品在金融、能源、消费、产业物联网等领域都有很多应用场景，也相信智臾的集时序数据库和强大分析功能为一体的产品会更好的帮助客户挖掘数据资产。”

凯泰资本合伙人段钧锴表示，“一代需求、一代数据，一代数据库；人工智能、云计算等数字化技术在金融、物联网等场景规模化的使用，产生大量的时序数据，对数据库的写入、查询、计算、存储提出新的要求。智臾科技团队拥有国际化的视野，站在全球视角进行产品研发和创新，时序数据库产品能力处于国产时序数据库领先地位；同时，通过社群运营的方式，扩大用户群，吸引更多的时序数据库使用者、开发者参与共创，共同打造产业生态，服务金融、物联网等更多场景的数字化转型和智能化升级。”

A 轮投资机构朗玛峰创投合伙人惠超表示，“时序数据是未来产业互联网的主要数据形态，时序数据库和流计算框架是未来工业互联网/物联网的基石。朗玛峰认为，时序数据库的登顶之路必将经历三个阶段，每个阶段最重要的特性分别是产品功能与性能、行业 know how 和社区生态。当前产业环境正处在第一阶段向第二阶段的过渡，已经涌现了很多优秀的产品，正在逐步落地到金融、电力、交通等各个行业，未来将有越来越多的用户和开发者投入到这个领域，形成完整的产业生态。智臾团队工作在这片新兴领域的最前沿，有望成为产品生态的领导者。作为老股东，朗玛峰在此轮融资中超额加注，未来将一如既往的支持智臾发展，持续布局基础软件，和企业共同完善产业生态。”

云岫资本董事总经理宋旭文表示，“DolphinDB 作为高性能低成本、存算结合、功能丰富的时序数据库，将成为多个行业实现数智化决策的重要基础设施；周博士领衔的智臾团队专注而独特，不迷信大厂背景和 copy to China，坚持从行业用户的实际需求出发，潜心打磨产品，以优秀的产品效果获得市场和投资人的坚定支持。我们也很期待能够长期陪伴公司的发展，继续打造国人原创的世界级基础软件。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。