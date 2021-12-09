12 月 9 日，镭镆科技宣布完成数千万元人民币 A+轮融资。本轮融资由经纬创投领投，老股东蓝驰创投跟投，所募集资金将主要用于镭镆科技 3D 打印粉末材料、打印设备核心部件研发以及智能化打印服务中心产能的进一步扩大。

镭镆科技成立于 2019 年，是一家模具 3D 打印应用解决方案提供商，致力于 3D 打印技术在模具行业的深度产业化应用。创始人张国良，本科就读于中国人民大学，研究生毕业于复旦大学，拥有多年的制造业经验，自 2012 年进入 3D 打印行业开始创业以来便一直在探索 3D 打印在模具行业的应用。

目前，镭镆科技已成功进入诸如苹果、华为、小米、谷歌、Facebook、亚马逊、宝洁、欧莱雅、奥克斯空调等近 30 家国内外品牌商的模具产业链，在 TWS 耳机、AR/VR 眼镜、智能音箱、电子烟等热门电子产品以及化妆品包装、医疗耗材产品、汽车内饰件等产品上实现了 3D 打印模具的批量化应用。

经纬创投合伙人左凌烨表示：“经纬持续看好 3D 打印/增材制造这种新的技术形式能够赋能新型制造，镭镆是我们在 3D 打印落地模具行业的投资布局。3D 打印作为一种新的制造方式，凭借着数字化赋能、复杂结构制造和快速成型的特点正在逐步渗透和改变模具行业。镭镆团队过往一直专注于 3D 打印技术落地于模具领域，在打印技术提高，制成工艺优化以及制造成本下降三个层面上做了极大的积累，目前正在推动 3D 打印模具落地于 TWS 耳机、ARVR 眼镜、智能音响、电子烟等多场景下的应用。这轮经纬很高兴能够和镭镆携手合作，助力 3D 打印技术在模具行业的规模化应用。这是经纬继 3D 打印落地齿科和医药领域投资之后的又一次投资，我们相信随着 3D 打印技术逐步成熟，未来会改变更多领域。”

蓝驰创投管理合伙人陈维广表示：“蓝驰创投是镭镆科技的首轮投资方，在较早的阶段通过深度的行业研究发现了传统的模具制造行业的诸多痛点，与可以用 3D 增材技术去重新定义这个巨大行业的机遇。镭镆团队在 3D 金属打印技术与模具制造的应用领域深耕多年，在模具 3D 打印领域已经形成了 “创新材料+工艺+设备+服务” 的很高的系统性核心技术壁垒和闭环价值，真正意义上的在行业内率先实现了 “跨越鸿沟” 并体现出很强的成长性。蓝驰将持续支持镭镆团队通过开创性的技术革新去重新定义模具产业，我们深度看好镭镆在成为行业领先者的同时，也将会可以作为业界引领模具先进制造技术发展的优秀厂商向全球客户和市场输出高附加值的模具工业产品和解决方案。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。