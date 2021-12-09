2021 年 12 月 9 日，moto 于北京联想总部召开了以 “硬核实力” 为主题的新品发布会。首发尝鲜价 2999 元起的 moto edge X30 正式发布。作为全球首发新一代骁龙 8、首款跑分过百万的机型。moto edge X30 代表着 moto 对移动端顶级性能的探索与突破。5G 时代更优质的使用体验，需要强大的硬件性能催化裂变，moto edge X30 带来的澎湃性能，帮助用户享受极致强大性能带来的便利，提升用户对生活的掌控力。联想中国区手机事业部总经理陈劲表示：“我们坚信，十二万分的诚意对待每一位中国用户，不仅能够达成做中国用户喜欢的 moto 的愿景，更能够让中国用户享受旗舰手机带来的舒适与便利。”

此外，本次发布会还发布了搭载骁龙 888 Plus 的 moto edge S30，首发尝鲜价 1799 元起，越级实力不负旗舰之名。

新一代骁龙 8，突破移动端性能上限

“硬核实力” 是对 moto edge X30 最好的诠释。moto edge X30 全球首发新一代骁龙 8。相较于上一代，新一代骁龙 8 采用了最新的 ARMv9 指令集，CPU 部分性能提升 20%，同性能下功耗降低 30%；新一代骁龙 8 集成最新的 Adreno™ GPU，图形渲染性能提升 30%，同性能下功耗降低 25%；第 7 代高通 AI 引擎，AI 算力整体提升 4 倍。moto edge X30, 从新一代骁龙 8 出发，与 Turbo LPDDR5、Turbo UFS 3.1 构建 “性能旗舰三件套”，跑分破百万，作为目前首款跑分过百万的量产机型，moto edge X30 带来移动端顶级的性能表现，突破移动端的性能瓶颈，开启更高水平的移动端性能表现。

为了做到真正意义上的性能释放，moto edge X30 不仅武装了主流散热手段，还加入多路热感监测的 AI 智能温控系统，用来进一步提升了整机的散热表现。专用温控传感器布置在主板的 CPU，摄像头等工作状态最密集区域，用以识别热源，配合整体散热规划，智能且及时地导出热量。让 moto edge X30 在重度使用中时刻保持冷静，性能随时处于满血释放的状态。

持续输出巅峰性能需要充沛的电能供给。moto edge X30 内置 5000mAh 大容量电池，配备 68W TurboPower 快充。68W TurboPower 快充是 moto 在快充领域的探索与创新，13min 可充电 50%。68W TurboPower 充电器支持包括 PD、QC、PPS 在内的主流公有充电协议，可给笔记本、Switch、其它品牌安卓手机快速充电。作为 moto 新一代充电技术，68W TurboPower 快充带来了充电快、兼容广、便携带的使用特性，有效解决用户的 “续航焦虑”。

超大底前后三主摄系统，HDR10+全链路 10bit 色彩管理

moto edge X30 带来了单反级影像效果，全面升级为 5000 万广角主摄+5000 万超广角微距主摄和 6000 万前置主摄的超大底前后三主摄系统。

1/1.55 英寸的 5000 万广角主摄，为全球首发的 OV50A，2.0um 大像素尺寸、支持全像素极速对焦、光学防抖。更强参数的硬件，搭配 moto 的计算摄影算法，实现了极致强大的图像表现，可保证各类复杂场景下的高品质拍摄成像呈现，给用户呈现出更真实生动的画面效果。

5000 万像素的超广角微距主摄，拥有 1.3um 大像素、117°超广视角，2.5cm 的对焦距离，各种场景均可应付自如。前置主摄采用全球首发的 OV60A 传感器，拥有 6000 万像素，1.2um 大像素、1/2.8 英寸大底、f/2.2 大光圈，不仅支持 AI 人像美颜，还能实现心率与血氧的检测，轻松管理个人健康。

moto edge X30 前后三主摄均支持 1024 色阶、10.7 亿色 RAW 原生影像拍摄；支持从拍摄到输出的 HDR10+全链路 10bit 色彩管理。moto edge X30 可实现 4K 10bit HDR10+视频拍摄、相册原生 10bit 无损存储、屏幕显示同样支持 HDR10+与 10bit，HDR10+全链路 10bit 色彩管理可以帮助用户更为忠实地记录大千世界的繁杂色彩。

为了在移动端呈现更为真实的视觉观感、实现 HDR10+全链路 10bit 色彩管理的闭环，moto edge X30 搭载了 6.7 英寸 10.7 亿色柔性 OLED 显示屏，支持 HDR10+、DCI-P3 广色域、HBM 阳光屏。屏幕通过了瑞士 SGS 防蓝光及 SGS 防拖影 EX 专业级双认证，能够有效减轻用户的视觉疲劳；最高支持 144Hz 屏幕刷新率与 576Hz 触控采样率，视觉效果更顺滑，操作更流畅跟手。同时，moto edge X30 还配备立体声双扬声器，支持 Dolby ATMOS 杜比全景声，全维度提升整体的影音体验。

全面升级的 MyUI 3.0，使用便捷更懂你

新一代性能旗舰 moto edge X30 除了强大的硬件堆料之外，软件方面还搭载了全新的 MyUI 3.0。MyUI 3.0 全面增强了日常便捷功能、隐私保护与生产力属性，更为深度适配中国消费者的使用需求。

为了便捷用户的出行，moto edge X30 搭载了支持全功能 NFC 的 “moto 钱包”，可实现门禁卡/公交卡的模拟功能，实现了全国 310 多个城市的公交与地铁出行，一台手机就是各种卡包。

隐私安全方面，MyUI 3.0 加入了独立于系统之外的 “隐私空间”，“隐私空间” 独立于系统之外，“隐私空间” 内产生的数据可得到有效保护，不同的密码可进入不同的 “隐私空间”；MyUI 3.0 强化了相机与麦克风权限的调用管理等级、隐私日志对 App 权限调用的记录，让隐私掌握在用户手中，各类滥用权限无所遁形。

备受好评的 Ready For 也进行了功能迭代，不仅提升了使用稳定性，还新增文件拖拽传输功能。无线文件拖拽功能旨在解决多设备数据传输的难题，用户可在电脑上将手机内文件拖拽至电脑，也可以将电脑内数据拖拽至手机。内置 Ready For 3.0 的 moto edge X30，可以取代电脑主机、高清机顶盒、智能摄像头等设备，大大拓展用户对智能手机使用的想象力，用户可在后续 OTA 更新后体验。

此外，MyUI 3.0 还支持应用 6 开、一键打车、moto AI 丽音降噪技术等便捷功能，智能高效更懂你，解锁更为高效的系统使用体验。

全面进化的 moto edge S30，拒绝平庸的越级旗舰

全方面进化的 moto edge S30，“硬核实力，战力越级” 是对这款越级旗舰的最佳注解。moto edge S30 搭载骁龙 888 Plus 旗舰平台、使用年度顶级 LCD 屏幕：6.8 英寸，FHD+分辨率，全程 DC 调光，支持 HDR10，144Hz 超高刷新率与 576Hz 触控采样率，显示更清晰，触控更精准。升级 33W 快充，5000mAh 大电池。moto edge S30 还配备超感光大底亿级主摄、Ready For、QSS 音频技术与细腻流畅的外观设计，口碑体验几乎全部配齐，越级旗舰，当之无愧。

moto edge X30 与 moto edge S30 将于联想官网、京东、天猫、抖音、快手、来酷平台开启预售、正式开售。moto edge X30 8+128GB 版本售价 3199 元，首发尝鲜价 2999 元；8+256GB 版本售价 3399 元，首发尝鲜价 3199 元；12+256GB 版本售价 3599 元，首发尝鲜价 3399 元。12 月 9 日 21 时开启预售，12 月 15 日 10 时正式开售。

moto edge S30 6+128GB 售价 1999 元，首发尝鲜价 1799 元；8+128GB 版本售价 2199 元，首发尝鲜价 1999 元；8+256GB 版本售价 2399 元，首发尝鲜价 2199 元；12+256GB 售价 2599 元，首发尝鲜价 2399 元。12 月 12 日 0 时开启预售，12 月 21 日 10 时正式开售。