平台型药物研发公司 Redesign Science 于今日宣布完成连续两轮共计 1500 万美元融资。

本次首轮 500 万美元融资由 Collaborative Fund 领投，Preface Venture、Acequia Capital、Hawktail 以及老股东五源资本跟投。追加轮 1000 万美元融资由凯泰资本领投，真格基金以及上一轮股东跟投。生命资本助力融资顺利完成。

本轮融资的资金将主要用于继续推进统计物理、计算科学和生物技术在蛋白质动态靶点药物开发领域的融合创新。此外，该公司还将拓展 Redesign 的云端计算框架，并且应用于多个新靶点的研发工作。接下来，Redesign 将不断推动和其他生物公司的合作开发，以及内部管线的研发工作。

Redesign Science 成立于 2017 年，是一家生物计算与创新药物研发企业。其使命是将蛋白质动态模拟的前沿技术用于精准结构预测，拓宽药物开发边界。

Redesign Science 计算平台基于分子动力学长时模拟、统计物理和机器学习等前沿技术，来实现对于新型靶点、难成药靶点等数据匮乏的蛋白靶标药物研发过程。通过此计算平台，Redesign Science 已成功发现了包含肿瘤精准治疗、炎症性肠病等多个领域的苗头化合物。

传统药物研发正面临耗资大、周期长、成本高等诸多挑战，而新药研发的脚步远落后于新型药物靶点的发现速度，极大地限制了开发多种创新药物的可能性。对此，Redesign Science 建立了一整套药物虚拟设计与筛选框架，用于评价蛋白质靶点全新口袋的成药机会。

创始人李昊田表示：“为了能够满足快速的虚拟筛选和科学发现需求，我们重新构想了全新的底层计算构架和基础算法。”

联合创始人 David Rooklin 谈到：“我们对蛋白质的核心理解在于，多维度物理模拟可以帮助我们发现蛋白质在传统实验方式中无法发现的特殊构型，为创新药物开发提供全新的机会。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。