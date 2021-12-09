Strategy Analytics 自动驾驶汽车服务（AVS）服务近期发布的研究报告《2022：成像雷达进入汽车领域之年》指出，汽车雷达市场预计将从 2020 年的 6300 万个传感器（市值 30 亿美元）出货量增长到 2028 年的 2.74 亿个传感器（市值 100 亿美元）。成像雷达技术将进一步提高 ADAS（高级驾驶员辅助系统）和未来自动驾驶系统的性能。

授权和安全奖励计划增加了对新型轻型车辆、技术的主动安全要求，不仅提高了对雷达等传感器的需求，还提高了 ADAS 和相关传感器的性能要求。随着越来越多的车辆配备雷达，成像雷达有望提高距离分辨率、多普勒（速度）分辨率、仰角传感和来自其他雷达信号的反干扰。与现有雷达相比，成像雷达将限制错误读数的发生，检测较小的目标，对视场中的目标进行分类，跟踪更多的距离相近的目标。这不仅提高了性能，而且增强了 FoV 中感知和分类不同对象的耐操性，从而提高了系统性能和消费者使用 ADAS 的信心。

Strategy Analytics 全球汽车实践（GAP）首席分析师 Kevin Mak 表示：“这就是成像雷达将在整个汽车行业实施的原因。成像雷达的应用目标包括距离预警、远程雷达、前角警报以及新的应用，比如儿童在车内的存在检测和电动举升门的空踢检测。”