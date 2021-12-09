全新的 OriginOS Ocean 再一次全面进化，采用了简单却激动人心的视觉设计，打造了诸如锁屏体系、原子随身听、原子阅读、原子隐私系统、原子笔记等开创性交互模式及应用，带来了全新的视觉和交互体验；通过对底层的各项优化与调教，不断提升系统流畅体验，同时实现流畅与功耗的完美平衡。不仅如此，在影像上，vivo 将水平仪、防抖状态、焦距变化、曝光对比等一系列功能与对焦环结合，可以及时调整拍摄时照片的状态。

vivo 还带来了超级卡包功能，该功能将一键支付与手机小窗功能进行融合，用户可以直接在桌面的小窗中调用支付界面，甚至无需解锁屏幕，用户只需要将手指放在手机上就可以直接调出支付二维码，实现一指支付。

vivo 在人机交互方面上，也有了一些新的进展。比如说，vivo 用户能够自定义锁屏上像是透明度和指纹样式等常用功能。而在主屏上，vivo 增加了 “暂存区”，可以让用户直接存放一些不常用的软件。vivo 还在文件夹、窗口设计、分屏等功能上做了新的生机。用户不但可以直接调用浮动软件分屏适用，还能将不同的软件 “钉” 在桌面上，甚至还将软件通知 “塞” 到状态栏里。文件夹设计上，vivo 提供了不同的文件夹显示效果，无论是大小还是颜色都可以根据用户需求选择。

经过视觉升级、服务升级的原子通知体系，让重要的信息更重要，轻盈的信息更轻盈。当用户在任意界面阅读浏览时，原子通知都将以胶囊形式出现在状态栏，无需离开当前页面，就能实时看到重要通知内容，确保人机交互的高效性和便捷性。

在用户关注的隐私安全方面，OriginOS Ocean 拥有更可靠的表现。原子隐私系统，带来一套系统级的隐私安全解决方案，拥有便捷、透明且可控的本地化存储与管理能力。如此强大的隐私保护功能，使用却尤其便捷。在手机底部左滑通过指纹验证，即可进入专属隐私空间，畅享可靠的安全体验。

OriginOS Ocean 将主要的用户数据集合划分为 5 个数据安全等级，并对应用中敏感数据收集权限进行改善，最大程度减少了应用对用户信息的收集。同时，用户可在状态栏、控制中心中看到敏感权限调用提示，透明可控。生物识别、金融与支付安全的每一个关键步骤都有安全检测，让用户在使用过程中更加安心。OriginOS Ocean 解锁了原子笔记这一高频应用的更多能力，让手机成为更好的生产力工具。原子笔记创新性地采用了指尖交互方式，在手机上通过长按、拖动、滑动等指尖操作，就能完成编辑，小屏幕也能尽情释放灵感。丰富的内置效果包，简单几步就能完成优秀的作品。

此外，量子套件还打破了手机和电脑的物理界限，将手机上的原子笔记内容与 PC 端实时同步，支持多窗口协同编辑、拖拽文件、跨设备文件传输。无论何时何地，OriginOS Ocean 都能助力职场人士发挥创造力，高效专业地应对移动办公需求。

OriginOS Ocean 为全人群提供了可实时查看的专业健康服务。打卡、睡眠、吃药、经期等健康监测类组件将行为习惯数字化。OriginOS Ocean 还携手大健康领域领导品牌欧姆龙带来全新的血压管理方式，让用户对自己的健康状态了然于心；与小天才深度合作，当孩子带上小天才手表以后，家长可以在组件上看到孩子所在的位置和设备信息，方便家长判断孩子是否处于安全位置。新增的环境健康类组件，实时获取环境、噪音状况，为用户的户外活动提供参考。OriginOS Ocean 还打造了孩子守护服务应用，让家长可以通过 3D 小人的变化来可视化查看孩子的使用设备状态。