北京时间 12 月 10 日，北海康成成功登陆香港交易所主板。北海康成（01228.HK）发行价格为 12.18 港元/股，市值 68.51 亿港元。

北海康成本次全球发售 56251000 股股份，最终发行价格为每股 12.18 港元，总募集资金总额约为 6.04 亿港元（不含未获行使的 8437000 股超额配售）。摩根士丹利亚洲有限公司和富瑞金融集团香港有限公司为此次上市发行的联席保荐人。

此次新股发售，共有七位知名基石投资者参与，包括 RA Capital、Hudson Bay Master Fund Ltd.、Janus Investors、General Atlanti、WuXi Biologic、瑞华资本和 Belinda A. Termeer。

北海康成是一家专注于罕见病的中国生物医药公司，成立于 2012 年，致力于创新疗法的研究、开发和商业化。

北海康成的产品管线由 13 种药物组成，均有着巨大的市场潜力，其中 3 个已上市、4 个处于临床阶段、1 个处于 IND 前阶段、2 个是处于临床前阶段的候选药物，另外 3 个基因治疗项目处于先导识别阶段。公司的药物产品和候选药物产品针对最常见的罕见病和罕见肿瘤适应症，包括但不限于胶质母细胞瘤（GBM）和 II 型黏多糖贮积症（MPS II 或亨特综合症）等。

该公司的核心产品 CAN008 是一种用于治疗 GBM 的糖基化 CD95 Fc 融合蛋白，已于 2021 年 4 月获批在中国进行 GBM 患者一线Ⅱ期临床试验，并于同年 10 月完成首例患者给药。CAN008 将作为与 GBM 标准疗法（放疗加化疗）联合治疗的药物在中国进行商业推广。CAN106 是一种针对补体 C5 的人源化单克隆抗体，用于治疗补体介导的疾病，如阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）。CAN106 于 2021 年 7 月获得国家药品监督管理局对 PNH 临床试验申请（IND）批准。此外，公司还通过内部研究以及与国际领先的生物技术公司和学术机构合作，开发下一代基因疗法。

“在香港联合交易所上市是北海康成的一个重大里程碑，相信这将为我们持续开发全球罕见病市场的创新疗法提供动力，助力罕见病管线创新研发、建立世界一流的基因治疗平台。” 北海康成创始人、董事长兼首席执行官薛群博士说，“感谢长期投资者和赞助商对北海康成的信任，我们会继续践行公司使命，为患者带来更多的创新药物和疗法。”