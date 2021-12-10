根据中国信通院发布的报告，2021 年第三季度，我国手机市场中 5G 手机产品已逐步渗透，呈现稳定发展态势，手机配置上也呈现出高性能化的发展趋势。每日互动（股票代码 300766）发布《2021 年三季度 5G 手机报告》，从用户使用层面出发，洞察 5G 手机的发展态势。报告显示，2021 年三季度，5G 手机的使用激活市占率持续增长，达 27.4%；iPhone 5G 手机热度不减，是三季度新增 5G 手机品牌中的佼佼者。

5G 手机市占率稳步增长

中国信通院公布数据显示，2021 年第三季度，国内市场 5G 手机出货量 5564.0 万部，同比增长 26.3%，占同期手机出货量的 74.8%。

每日互动大数据显示，2021 年三季度国内市场 5G 手机激活设备数占比持续增长，达 27.4%，但增速有所放缓。

5G 手机分品牌市占率显示，2021 年三季度华为市占率达 30.7%，较二季度有所下滑，但市占率排名仍然为第一；vivo 和 OPPO 市占率较二季度有所提升，排名第二和第三；iPhone5G 手机市占率为 12.5%，排名第四；小米以 10.5% 的市占率排名第五。

iPhone 重回最佳态势

每日互动大数据显示，截至 2021 年三季度，iPhone12 已经是第三次蝉联最受欢迎的 5G 手机机型，市占率为 6.6%，优势十分明显；iPhone12 Pro Max 以 3.3% 的市占率排名第二，排名较二季度上升一位；华为 nova7 以 3.2% 的市占率排名第三；华为 P40 系列、Maet30 系列、Mate40 Pro 市占率排名保持在前十；OPPO A27 表现不俗，排名第十。

数据显示，在 2021 年三季度新增的 5G 手机品牌排行中，iPhone 以 26.2% 的新增市占率排名第一；华为以 19.5% 的新增市占率排名第二；vivo 和 OPPO 排名第三、第四位。

2021 年三季度新增 TOP10 5G 手机机型中，iPhone12 系列持续领跑，包揽前三名；主打最符合年轻人需求的荣耀 50 排名第四；华为旗下的 Mate30 系列和 P40 系列均入围 TOP10。

从上述排行中可以发现，5G 手机继续呈现高性能化的发展趋势，手机大屏化、高分辨率化、高像素摄像头配置等趋势十分明显。

24 岁以下年轻用户市场品牌格局首次变更

每日互动大数据洞察了不同年龄段用户 5G 安卓手机的激活使用情况。数据显示，截至 2021 年三季度，vivo 在 24 岁及以下年龄段优势凸显，超越华为，首次占据第一位置；华为 5G 手机在 24 岁以上人群里依然很有吸引力，占比排名第一；荣耀在各年龄段用户中的市占率均较二季度有所增长；realme 品牌在各年龄段占比均有明显增长，尤其受 24 岁及以下年轻人群喜爱。

不同城市级别 5G 安卓手机的激活使用情况显示，截至 2021 年三季度，华为 5G 手机仍处在领跑位置，其在一线城市的市占率最高，达 40.8%；小米在一线城市保持增长动能，市占率达 15.2%，排名第二。

综合来看，在品牌层面，vivo 首次在 24 岁及以下年轻人群中占比超过华为，iPhone 在苹果传统淡季中获得堪比旺季的销量，且 iPhone 13 又赢得广泛关注，国内高端市场 iPhone 成为最大赢家；从行业层面看，5G 手机市场规模持续扩大，且在技术上引领风潮。每日互动大数据将持续关注 5G 手机市场，相信在年底旺季到来时，5G 手机会有更惊人的表现。