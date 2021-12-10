根据 IDC 发布的最新报告，2021 上半年，中国整体云运营服务市场规模为 129.8 亿元人民币，同比增长 28.8%。

以下为报告详细内容：

IDC 最新发布的《中国云运营服务市场（2021 上半年）跟踪》报告显示，2021 上半年，中国整体云运营服务市场规模为 129.8 亿元人民币，同比增长 28.8%。从细分市场来看，“十四五规划” 正式进入落地加速实施阶段推动云代运营市场增长，云代运营服务从传统政府行业向大型传统行业头部企业、医疗、交通、工业等行业拓展，整体市场增速在 30.6%，市场占比为 73.1%。云运维服务市场平稳之中蕴含更强劲的增长后劲，一方面，第三方云管理服务商经历疫情的洗礼后，进入平稳阶段；另外一方面，企业加速数字化转型推动上云后云运维服务需求增长，市场增速为 24.3%，占比为 26.9%。

云代运营服务市场集中度高，但随着竞争日渐激烈，新进入的玩家逐渐瓜分市场份额；云运维服务市场相对分散，但是随着云运维服务需求的加深，市场前十大服务商市场份额将逐渐趋于集中。

2021 上半年，中国主要云运营商市场份额解析：

中国电信在政府行业上云上继续 “深耕细作”，为政务云下沉提供属地服务的同时，兼顾政务云民生、行业以及治理等应用的拓展；浪潮持续巩固推进电子政务业务发展，加快平台型产品研发，打造了 “1+4+2+N” 的产品方案体系；曙光继续推动以城市云脑为核心的城市云解决方案，形成面向多场景的大数据治理解决方案；京东依托电商基因的云能力，为政府、金融、交通、制造业、医疗等多个行业打造上云以及云的持续运营解决方案，赋能业务创新和发展；中国移动继续加速渗透云代运营市场，抓住政务云深化发展契机的同时，在金融、医疗、教育、农商上也有强势突破；中国联通凭借 “场景化解决方案” 在政府以及政企上云市场持续发力，提供上云全生命周期服务的同时，更侧重上云后运营服务的深化。

2021 上半年，中国云运营服务整体市场发展呈现如下特点：

泛政府行业上云深化发展对云代运营服务需求增加：政务云持续渗透发展，资源层建设加速下沉到属地的同时，应用层上惠民、兴业、治理等应用林立使得政务云发展亟需精细化运作，并对服务商的综合云运营能力提出挑战；“互联网+医疗健康” 向纵深发展，医疗机构上云稳步开展，私立医院、二级及乡镇医院也会选用云代运营模式加速推动上云进程。

云代运营市场机遇增多但是竞争愈发激烈：“十四五规划” 的加速落地为泛政府行业上云指明方向，更是有力刺激云运营市场发展的 “强心针”。但是泛政府行业上云项目的加速释放也激发了市场的激烈竞争，在云资源层建设阶段的相对固定的市场格局正在被新进入市场的玩家打破，而各家的竞争点也已经从资源层建设的 “跑马圈地” 过渡到应用层搭建、大数据使用以及上云后的持续运营服务的提供。

云运维服务需求增加：企业数字化转型的深化发展带来云底层资源的迅速扩张以及数字化应用的激增，业务发展的持续性与稳定性要求同时推动了云底层资源层以及应用层运维服务的需求；另外更多新技术，诸如：大数据、云原生、AI 等在企业落地开花，不仅增加对云运维的需求，更是增加运维的难度。

如何提升运维效率成为关注焦点：如何在满足运维需求增长的同时实现降本增效成为服务商关注的焦点。远程运维、自动化运维、智能运维平台产品和人工相结合的方式被更多服务商采用，在提升运维效率的同时，减少运维人员增加而带来的利润下降的风险。另外，数字孪生运维与人工相结合的方式成为运维新模式，为云运维市场注入新的活力。

IDC 中国企业级研究部研究经理王澄玥表示：“2021 上半年，在整个政策面向好的积极推动下，云运营服务市场顺风而行、活力发展。泛政府行业上云的广度、深度的持续深化，推动云代运营市场多元化发展。以资源层建设为上云拓展中心逐渐转变成以应用层延伸、云上精细化运作以及上云后持续运营等上云后发能力为上云重心。云运营服务商在提供上云全生命周期服务的同时，更要注重上云后运维能力的加强以及云的持续运营的能力建设，保证企业业务稳定发展的同时，赋能企业业务创新和加速。”