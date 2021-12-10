近日，杭州极盾数字科技有限公司（简称 “极盾科技”）完成数千万元 Pre-A 融资，由 IDG 资本独家投资。

杭州极盾数字科技有限公司是一家围绕业务场景构建检测和响应能力的新兴网络安全公司。依托自主研发的智能安全决策平台，该公司助力客户一站式适配多种安全风险场景，打破安全数据边界，构建实时自适应计算能力，搭建以人员和业务为核心的安全体系。

极盾科技成立于 2020 年 12 月，创始团队来自阿里巴巴、微软、美团、同盾等国内外科技公司。

极盾科技 CEO 丁杨表示：“非常感谢 IDG 资本的支持，这将有效助力我们加速产品研发进度与市场布局。2020 年末我们获得了同盾控股的天使轮投资，从此走上了创业之路，一路上我们坚持在网络安全和智能安全决策领域持续创新，进一步去提升公司的产品竞争力，提升用户体验，得到了客户的认可。这一轮融资顺利完成，让我们可以吸引更多优秀人才加入公司共同成长，我们会在产品和服务上持续打磨，打造世界级的安全产品。”

作为极盾科技本轮投资方，IDG 资本王辛先生表示：“我们坚定的看好中国网络安全产业的发展。” 实时检测与响应”，” 安全多维数据融合”，以及可落地的” 新的数据安全场景”，都是让人兴奋，值得探索的安全新方向。极盾科技具备这样的潜力和能力去打造全新的网络安全体验，期待极盾未来的发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。