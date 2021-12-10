根据 Sensor Tower 发布得商店情报数据，2021 年 11 月腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.54 亿美元，相较 2020 年 11 月增长 46%，重回全球手游畅销榜榜首。其中，66% 的收入来自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在土耳其和美国市场的收入分别占 7.3% 和 6.8%。（说明：数据不包括中国及其他地区第三方安卓市场。）

米哈游《原神》以 2.07 亿美元的收入位列榜单第 2 名，相较去年 11 月增长 47%。来自中国 App Store 的收入占 36%，来自日本市场的收入占比为 24%。

榜单前五另外三款游戏为腾讯《王者荣耀》、Moon Active《Coin Master》和 NCSOFT《Lineage W》。

2021 年 11 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 的消费达到 71 亿美元，同比增长 7%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 20 亿美元，占全球总收入的 29%。日本市场排名第 2，占 20%；中国 iOS 市场排名第 3，占 18%。

本期《Coin Master》迎来上市至今收入最高的月份，全球吸金约为 1.25 亿美元，同比增长 4%。11 月 26 日恰逢黑色星期五和感恩节周末，当天该游戏收入约 750 万美元，达到 11 月日流水的峰值。在此期间，《Coin Master》为玩家提供免费游戏币和抽奖机会，以及限时促销活动 Cyber Season。