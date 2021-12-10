近日，毅达资本和中信建投资本联合领投天津望圆环保科技有限公司（简称：望圆科技）近 2 亿元 A 轮融资。

望圆科技成立于 2005 年，主要从事智能泳池机器人产品的研发、生产与销售，是国内少数拥有地上泳池、地下泳池、私人及公共泳池全系列清洁机器人产品的高科技企业。

望圆科技在智能泳池清洗机器人领域已经深耕 16 年，早在 2006 年研发的第一代地下泳池全自动清洁机产品，就可以在无人看管的情况下潜入水中，完成对泳池池底及池壁的彻底清洁，通过内部过滤清除附着的污物及杂物，而不需要更换池水，结合泳池的过滤系统及药剂投放来维护泳池的卫生与健康。

毅达资本合伙人徐荣明表示，“泳池清洁行业市场空间巨大，使用机器人进行泳池清洁是市场发展趋势。泳池机器人较传统清洁方式成本低，操作简便，可显著提升 C 端用户泳池维护体验，其渗透率不断提升。望圆科技在泳池清洁行业深耕十余年，产品成熟，锂电产品优势明显；渠道稳定，具备较强的竞争壁垒。公司依托国内完整的产业链，产品经迭代速度快、成本优势明显，性价比远高于国外品牌，在欧美市场具有较强的竞争优势。相信，随着公司产品线的进一步丰富，望圆科技在泳池清洗领域的市场影响力和品牌美誉度将进一步提高，有望成为全球领先的泳池清洗品牌。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。