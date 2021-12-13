后疫情时代，国内的经济产业、文化产业都得到一定程度的复苏，在众多遭受重大打击的行业之中，电竞行业成为一股重要的经济力量，为疫情之后中国经济的恢复做出巨大贡献。

随着 EDG 在《英雄联盟》总决赛夺冠引发全民狂欢，各行各业都享受到了一场电竞盛宴。曾几何时，电子竞技被很多人误解，但在政府的扶持和带动下，电竞产业结构升级有条不紊。如今的电竞市场已成功演变为融合文旅产业、生态链成熟可持续发展的巨型 “蛋糕塔”，电竞背后近十亿美元的市场规模更在引发人们的思考。

近日，Beyond Expo 线上论坛以游戏和电竞为主题，在银河赛车、沐瞳科技、ESPL、Tier One 等众多游戏专家、开发商和投资者所参与的会议中，探讨了快速发展的电子竞技和游戏格局将如何影响全球娱乐趋势。

哪些因素推动着电竞行业的创新和增长？

沐瞳科技高级公关经理 Kelly Chu 认为实际推动增长的因素是一些行业内部正在驱动创新的趋势。比如，移动设备的增长和渗透实际推动了收视率的提高。“从终端来看，如今平均每个用户拥有 3-4 个移动设备，其中一些用于工作，另一些则专门用来打游戏。”

沐瞳看到，推动电子竞技行业的趋势有助于提高收视率，体育运动的观众也会更多。“可以肯定的是，我认为观众的喜好或消费人数的增长，特别是对于移动电子竞技来说，很快就会进一步发展，在中国、东南亚和拉美都是如此。特别是像巴西这样的国家，越来越多的传统电脑游戏玩家正在进入移动电子竞技领域，这也正是巴西 MPL 启动的形式和原因：因为更多的电脑和传统游戏玩家参与进来，制作更多的竞争性移动电子竞技游戏。考虑到这一点，传统电脑游戏巨头必然会参与进来。”

沐瞳还从终端还看到了另一件事：越来越多的电子竞技组织肯定会变得多元。它们考察多个场景，超越了某些传统的体育架构，将公司定位为生活态度品牌或者向更偏重于内容和战略的品牌发展。“所谓生活态度品牌不仅提供典型的比如运动类产品，而是进入到我们的流行文化当中。” 今年，沐瞳也开始利用变形金刚和星球大战等 IP 来推动其游戏业务的发展。

全球电竞联盟（ESPL）的联合创始人兼总裁 Lau Kin Wai 也认同移动设备推动了电子竞技的应用和创新。“当然，电子竞技永远是跨越所有主要流行平台的多元平台。我认为移动设备的增长速度可能是最快的，在此基础上，我们目睹了飞速的更新换代。4G 技术在许多国家以及新兴市场得到广泛应用，今年和明年 5G 网络将在许多市场开通，这是我们非常熟悉的情景。” 在此基础上，Kin Wai 提出，可访问及可负担的带宽将会进一步推动应用实现创新和成功，在电子竞技市场和行业将是如此。

与此同时，一些非常有趣的概念和趋势也引入其中，例如虚拟现实（VR）游戏可能会很快真正进入主流电子竞技。“对于我们所关注的一些游戏，也许是需要局部重新考量的主流事件。区块链游戏、基于 NFT 的游戏都是游戏社区节点中非常重要的趋势，这些是需要关注的技术趋势，网络接入趋势也会推动创新。”

Tier One 娱乐联合创始人、CEO Tryke 也承认移动电子竞技的确是影响如今的电子竞技发展最重要的因素之一：因为现在很多孩子的第一台设备就是移动设备，这也说明了市场伴随着这场移动电子竞技革命而呈指数型增长。

另一方面，他认为还有很多其他变通方式与正在发展的区块链同步出现。“但对我来说，我认为最普遍的驱动力是来自不同角度的教育：比如说流媒体，我认为流媒体成为了主流娱乐，真正改变了教育。涉及到游戏和电子竞技以及社区如何运作，真的颠覆了你的认知。我们与名人一同分享很酷的主流游戏，这在总体上扩大了受众范围；第二，有很多教育公司的确能够帮助我们教育人们了解游戏和电子竞技以及好处。今天，就像我们看到的大多数网络研讨会一样，游戏始终是话题的一部分，这证明现在确实是一个不同的时代； 第三，Z 世代和千禧一代在游戏方面注意力的持续时间长达几个小时；疫情恰恰推动了游戏和电子竞技的变革，尽管有很多负面因素产生，但我们依然要看到整体情况下的一线希望，我们已经真正学会了如何适应和生存。”

如何看待传统体育与电竞的融合趋势？

Kelly 观察到，传统体育正在尝试越来越多地采用数字技术，特别是在疫情期间。说到数字化，传统的体育行业也在尝试引导观众通过终端收看直播服务。

“我们可能会看到更多更深入的合作在传统体育的基础上继续探索，同时尝试重新挽回疫情期间流失的部分观众，力图恢复疫情之前的收视水平，以便获得更广泛更活跃的收视增长。除此之外，根据我的观察以及我们从东京奥运会上看到的情况来看，我认为现在可能还有一些困难要克服，但在传统体育和电子竞技两个方面肯定能看到更多更活跃的增长。”

Kin Wai 预计，新冠疫情大约已经消耗了 7 到 9 年的个体平均数据行为水平的增速，这意味着我们今天生活在一个数字化程度更高的世界。“一个人今天所做的一切，是他或她更愿意在数字平台上所做的事情，你把指尖放在社交媒体上面，即时满足、短时关注，所有事情都在数据行为因素中发挥作用，出于这个特性，你作为个体变得非常数字化，你喜欢的东西也越来越数字化。因此，你喜欢的传统运动仍然会保持原来的状态，但也会有模糊的界限存在于传统的身体运动和数字运动之间，比如游戏《黑暗入侵》，人们试着将两者结合起来形成数字和传统体育的混合体，这种活动涵盖两种观众形成混合型观众群体。在开始发展数字传统混合型铁人三项赛之前，《黑暗入侵》都是相当令人兴奋的事情。”

Kin Wai 认为模糊掉游戏世界和物质世界之间的界限是许多人的梦想，他们真的认为游戏正在成为我们所说的主流。“如果你看英超联赛，就会发现：甚至传统的足球俱乐部也投身电子竞技，有些甚至有电子竞技队。”

Tryke 认为电子竞技能真正能够把传统体育作为一种模式是非常幸运的，“特别是我们在商业模式及营销方式等方面不需要重新创造很多东西。归根结底，我认为电子竞技是传统体育以某种方式的进化，只是处于不同的平台，连接的速度也快了很多。”

“比如你把东南亚作为一个整体来看，我认为没有哪个单一的体育 IP 能真正覆盖整个东南亚地区。除了 NBA 美国职业橄榄球联盟（NFL）等国外引进的 IP 之外，其他所有的 IP 都来自引进。比如美国职业棒球联盟（MLB），但我认为《无尽对决》做到了。”

在东南亚，Tier One 第一次真正看到了电竞在不同的市场进行适当的本土化，采用特许经营联盟、广泛发展合作伙伴，与电视台的合作等既有的商业模式。“我认为他们的确步入了正确的轨道。但这只是开始，其他游戏发行商将如何实际制定战略，研究如何贴近东南亚，大多数西方公司并不真正了解如何运作到位。其实这几年 MLB 做得不错，我认为这体现了相同的模式，今后的发行商也会以这种模式进入市场，就像电子竞技借助传统体育的方式影响我们的世界一样。但最终，我认为两者会并存，互相取长补短，有些领域会重叠。但我想通过合作可以真正创新每位观众的娱乐体验。”

如何让电竞行业参与者获益？

在访谈中，银河赛车首席营销官 Allan Phang 提出了一个重要问题：如何让品牌商、游戏发行商、开发商和营销人员从日益增长的 YouTube、Facebook 游戏、直播平台、Twitch、Nimo TV 及其他直播服务供应商等流媒体趋势中受益？

“作为发行商，沐瞳从直播中受益最多，”Kelly 表示，这主要源于旗下手游《无尽对决》和《MLA》的风靡。“这实际上需要创造相当多的短内容，比如 TikTok 和 YouTube 游戏，这在平台上非常热门，我们与之密切合作以便也能够创造和生产出灵感丰富或具有教育作用的内容，比如指导初学者如何玩游戏的教学内容，”

与大多数共享平台一样，沐瞳实际上一直在做这样的内容，也曾尝试过在自己的终端提高技术含量，特别是和某些内容创作者的合作非常密切。因此，沐瞳已经借助流媒体平台发布和分享了大量的教育素材，这对其成功也有所贡献。

另一方面，沐瞳的无尽对决职业联赛和无尽对决发展联盟受益更大。众多观众在赛后一遍又一遍地观看流媒体，也为其流媒体平台贡献流量。“你用什么方式运作电子竞技联盟可以吸引更多的观众？你如何让它在某种程度上更有可看性或更有趣？这一切再次归结为内容，内容为王，当涉及到流量的增长，你为任何电子竞技联盟做的子内容也非常重要，当务之急是有真正适宜的制作团队、指导讲师，这些都有助于培养最好的制作团队以及获取更高的流量。”

Kin Wai 则指出，世界顶级的流媒体公司和顶级内容创作者，其中许多人都来自游戏和电子竞技领域。基于此，游戏、流媒体和视频是密不可分的。实际上，很多非常有趣的内容来自游戏和电子竞技，有一大批来自社区的追随者。即使存在其他竞争性的流媒体内容，但电子竞技总是有非常忠实的观众，也就是游戏玩家。

Kin Wai 认为，作为刚刚起步的品牌商、发行商以及任何想在全球观众面前亮相的人都应该拥有流媒体页面。此外，流媒体的趋势也在迅速变化，观众迅速增长。“我们看到了很多成功的案例，除了主流的电子竞技内容，还有更多基于生活态度、休闲、游戏和电子竞技的内容融入了社交平台并获得了成功。例如在 Tik Tok 上，我们有一些非常休闲的内容，我们一周有 200 万的浏览量。”

据 Tryke 介绍，Tier One 从流媒体起家，在 Facebook 上有 120 个综合关注者，大部分是流媒体公司，“他们可以看到流媒体公司和电子竞技是如何真正合作的，有点像是分散创作内容的方式。”

“过去，我们需要有多家制作公司、电视台才能引起人们的注意，然而随着流媒体和社区出现在他们身边，个体在运营某种产品时实际拥有比整个公司更多的观众。”Tryke 认为这同时具有积极和消极的作用，但总的来说，流媒体是对内容的集中分配，它的内容创作是分散的，如果内容为王、分配为后，第一个弄明如何占领流媒体公司相关社区市场的利益相关者就能占据领先地位。

电竞如何推动多元化？

Allan 提出，人们一直认为互联网和数字媒体实现了公平准入，电子竞技也促进了人口统计学、地理和可达性方面的多元化。那么，其他几位对此如何看待？

Kelly 表示，作为一家游戏发行商和电子竞技供应商，沐瞳一直在努力鼓励更多以女性为主导的比赛。“希望有更多的女性玩家参与进来，加入我们的联赛。我们觉得电子竞技应该是为所有人服务的，而不仅仅是满足一个特定群体的需要。” 可以肯定的是，电子竞技绝对应该被广泛接纳，对我来说，所有游戏都是如此。

虽然很多电子竞技的案例似乎由男性主导，但实际上，根据沐瞳的用户分层，也有很多女性玩家每天都在玩《无尽对决》。“我们也想培养她们的热情，提高她们的技术，也包括其他的多元群体以及与其他地区有关的团体，这也是我们决定再次向西方进军的原因。从巴西开始，希望在不久的将来，我们也能在欧洲等其他地方开展更多的破冰之旅。”

Kin Wai 呼应了 Kelly 的观点，他表示女性赋权和性别平等对 ESPL 来说也是重大课题。“我们知道，游戏肯定是为所有人服务的，永远不应该被限定性别或出现明显的性别倾向。因此，我们开始行动并首先确保各种游戏的通道都是性别中立的，而不是向某个特定的性别倾斜。因此，我们的 26 个战队中，两种性别的玩家一样多。”

作为真正的草根玩家在线电子竞技平台，ESPL 与社区的关系非常密切。涵盖整个自动化市场、全球市场，每月有数百万游戏玩家登录 ESPL 平台。通过注册追踪并且对登录平台对战的玩家追踪人口统计学情况，平台发现，18 个月以来的性别比例数据显示：女性玩家占到平台的 43%。

“我认为我们已经跨过讨论多样性的阶段了”，Tryke 透露，Tier One 娱乐一直奉行多样性和包容性，对每个人一视同仁，不论你来自哪里，你是谁。“事实上，我们黑名单国际战队的队长是一名性少数者，我们公司拥有女性联合创始人，我们的电子竞技队由 LGBTQ 带领，这就是一种现在常态化。”

论坛的最后，几位嘉宾预测了电竞行业的未来。

Kelly 表示，也许电子竞技会进入所谓的元宇宙或产生某些新式潮流，会看到诸如战斗的搜索引擎优化 (SEO) 等创新；Tryke 认为电子竞技就是在线交互和娱乐的未来，原因在于，就收视率而言电子竞技的交互性无可比拟。电竞也可以借鉴这些年来体育的发展，体育仍然会存在，但电子竞技会成为它的新层面。但电竞的发展进程尚未过半，还将继续深入发展；Kin Wai 则指出作为主流的电子竞技将会发展得更强大，在未来五年会产生大量的创新。