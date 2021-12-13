在 BEYOND 未来出行论坛上，AirBus CHINA CFO Philipp Visotschnig、吉利科技沃飞长空 CEO 郭亮、云启资本创始合伙人黄榆镔、BAI 资本投资副总裁侯晓林、火箭派创始人程巍、普强 CEO 何国涛、亿航副总裁蒋瑜涛各自进行了精彩的主题演讲和圆桌讨论。

AirBus 中国 CFO Philipp Visotschnig 发表了演讲，谈到了空中客车公司在人类出行方式上所做的努力和探索，以及对未来革命性出行方式的变革推动，对于实现未来愿景表达了极其乐观的姿态。

在演讲中，其表示：AirBus 空中客车公司非常注重技术和影响力，并一如既往地参与中国的投资与行业合作，是一个全球的创新先锋。AirBus 已经成为世界上最大的航空公司之一，制造了非常多的飞机。同时一直在捕捉商业航空公司的订单。另外，其对不断变化的市场需求的深刻理解，始终以客户为中心，关注创新。

Philipp Visotschnig 表示，AirBus 提供航空产品和交通连接，走在创新技术的最前沿。以开拓精神，定义了航空航天工业。空客的产品将人们更紧密地联系在一起，帮助他们团结和进步。半个世纪以来，空客创造的生活方式在商业上获得了成功。商用飞机在打破障碍方面发挥着重要作用。每天连接人类，飞机成为现实的道路，同时公司也在碳中和方面做了探索。

2021 年是太空旅行商业试飞的元年，火箭派是中国最早的商业航天初创企业之一。火箭派创始人程维分享了他的观点。他认为在载人航天这个领域还有很长的路要走。需要以十年为基础。要解决多个技术和政策方面的问题，从而为未来的载人航天开辟道路。

亿航副总裁蒋瑜涛表示：飞行汽车是近两年的热门领域。摩根士丹利预测，到 2040 年，全球地空业务规模将超过 1 万亿美元。

亿航是一家专业的航空科技企业。亿航所在的行业，叫做城市公共交通行业，属于城市空中交通行业的大分类，也是一个新兴的航空业。自动驾驶是未来城市空中交通领域高频运营的必要条件。这就是需要一些新的基础设施，包括智能网络、5G、云服务。因此，电气化是城市公共交通运营的低碳高效技术基础。

亿航未来对于数据也有其计划，不断积累飞行数据和操作经验，带动城市空中交通行业相关板块的发展。在实践中将继续推动飞机的技术迭代。

普强公司 CEO 何国涛先生也分享了他的观点。他认为智能化、网络化的驾驶舱，已成为车企开展差异化竞争的主战场。普强公司正在为部分车企提供智能语音车载解决方案。此外，人机交互将侧重于声音、图像和手势。通过语音可以实现非常多的智能化功能，为智能汽车的使用赋能。

吉利科技沃飞长空 CEO 郭亮在 BEYOND 未来出行论坛同样谈到了对于整个空中飞行市场的思考。沃飞长空是吉利科技集团的子公司，专注于航空业务。现在沃飞长空最关注的就是城市航空旅游行业。现有的业务方向是专注于行业级的无人机，包括地理测绘，巡检业务，然后是一些环保业务，林业业务，农业业务和物流业务。消费级业务还没有对外开放，但明年会看到沃飞长空的一些相应产品。

沃飞长空在发展城市空中交通 UAM 的时候，会有一些不同的行业视角。沃飞长空在开发中分为两部分。第一部分支持免费技术体系和知识产权的方向。沃飞长空将开发一些相关的 UAM 技术。同时，沃飞长空还与一些行业的国际先进公司合作。

在如何投资下一个特斯拉的 BEYOND 未来出行子论坛上，两位投资人嘉宾分享了他们的观点。BAI 资本投资副总裁侯晓林表示，电动车不仅是一款硬件车辆，更是一款需要软件操作系统的产品，同时还需要兼顾智能用户体验。另外，车型的本地化内容优势也很关键。

云启资本创始合伙人黄榆镔表示，中国智能汽车未来的挑战在于，能否更有效地采集和利用数据，提升智能化水平。中国的新能源车势力在一些东南亚市场，还是存在着极大的机会。另外，除了硬件上的优势，还要在软件上继续练内功。