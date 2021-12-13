12 月 2-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会开幕式于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行。作为本年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

在 12 月 2 日的大会开幕致辞上，社会价值投资联盟理事长，原招商银行行长马蔚华在开幕式致辞中谈到了疫情之下社会责任的重要性。他认为，企业在创造利润，为股东和员工负责任的同时，还要对环境、社会、各利益相关者承担责任。

马蔚华认为，当今世界百年之变和全球疫情交织，人类社会面临前所未有的挑战。科技可以改变世界，此时企业的社会责任显得特别重要。企业的社会责任是什么？企业在创造利润、为股东和员工负责任的同时，还要对环境、社会、各利益相关者承担责任。

追溯企业社会责任的概念，最早在上世纪 20 年代提出。由于工业的发展带来一系列社会问题，从弗里德曼股东利益至上，到阿罗的企业负面溢出效应，再从弗里曼的利益相关者理论，一直到卡罗尔的企业社会责任金字塔，企业社会责任的概念被越来越多的经济学家与学者提及，这一概念也越来越被社会所接受。

用资本如何解决社会、环境的问题，先行者一直在探索。从 16 世纪的道德投资，到 20 世纪 60 年代的底线投资及社会责任投资，再到 2004 年的 ESG 投资和 2007 年出现的影响力投资。金融界、投资界一直在探索用资本来解决社会问题、环境问题。

本世纪初企业社会责任的概念传到中国。2020 年底，A 股上市公司有 1092 家公司发布社会责任报告。特别是在疫情之后，越来越多的企业意识到企业社会责任的重要，踊跃履行企业社会责任。

中国的资本市场由于越来越多的企业履行企业社会责任，在发生价值的转向。马蔚华介绍，社会价值投资联盟用 A 股沪深 300 成分股为标的，按照经济、社会、环境的综合指标。每年在沪深 300 中选出 99 只股票。每年发布义利 99 报告。在过去 7 年，义利 99 指数的收益率一直跑赢沪深 300，而且几乎跑赢 A 股市场所有大盘指数。这说明一个非常可喜的现象，由于企业履行社会责任，中国资本市场呈现资本向善的趋势。

当下，面临百年之变和全球的疫情，马蔚华认为企业最大的社会责任是推动可持续发展。虽然疫情还没有结束，但是人类在进行深刻反思。在人类历史上，瘟疫和人类的发展如影相随。值得注意的是，工业革命后，疫情发生的频率明显加快。此外，气候的变化还带来诸如火灾、洪灾、蝗灾等天灾以及极端天气的频发。其中，特别引起人类高度重视的是气候变化，气候变暖导致冰川融化、冻土融化。

气候变暖是什么导致的？温室气体，而温室气体形成就是由于全世界多年竭泽而渔的发展方式。另外一个问题，几十年来由于科技革命、金融创新、资本市场全球化，全球经济发展，财富也急剧集中，一方面出现了像亚马逊、苹果这样富可敌国的公司，另一方面贫富两极分化也越来越严重，全世界还有 20 亿人每天的生活费不到 3.1 美元。本次疫情，使这些社会问题雪上加霜。光是贫困人口就增加了 1.24 亿。如果不是中国扶贫攻坚取得巨大成绩，对全球反贫困斗争做出了 70% 以上的贡献，缺口还要更大。

实际上对于这样的问题。已经有很多先行者吹哨了，包括 60 年代，美国科普作家卡逊《寂静的春天》，以及系统学大师梅多斯写了《增长的极限》，已经警告人类不要这样下去了。

2015 年的 9 月，全世界 193 个国家元首在纽约签署了一个重要的历史文件。2015-2030 年可持续发展议程，提出 17 个指标，169 个子指标，这就是推动全球可持续发展的目标。包括两个要素、三大支柱、四大原则。

完成 17 个目标，需要多少钱？马蔚华介绍，光新兴市场国家每年需要 3.9 万亿美元，而现在各国政府投入及慈善捐赠只能解决 1/3，1.4 万亿，剩下的怎么办？马蔚华介绍，假如从现在开始，在每一个经济活动开始的时候，在每一笔投资决策的时候，要注意到经济效益和社会价值的一致性，最大限度减少这些问题的发生，就可能比较有效地解决这些问题。所以德鲁克说：“所有的社会问题，只有把它变成有利可图的商机，这些问题才能根本解决。” 于是影响力投资，一个新的理念、新的投资方式应运而生。

什么叫影响力投资？就是一笔投资具有正面的财务回报，同时又对社会、环境产生正面的可测量的影响，即影响力投资。影响力投资实际上就是用公益的理念、商业的模式、金融的工具和科技的手段，来解决人类面临的越来越多的社会问题。

影响力投资是可持续发展金融的组成部分，这几年在全球发展很快，几乎是几何级数增长，因为它符合当前对可持续发展这种需求，我们觉得影响力投资作为社会价值投资，符合习主席提出的创新、协调、绿色、开放、共享的五大理念。

马蔚华预测未来全世界最大的影响力投资、可持续发展投资的市场将是在中国。“当前，我觉得企业家最重要的社会责任就是推动可持续发展。习主席去年向全世界庄严承诺双碳目标。应该说实现双碳既是一场重大的经济转型，同时又是一场颠覆性的能源革命，本质上是一场科技革命。” 马蔚华介绍。

共同富裕是党中央提出的未来 100 年最重要的目标。马蔚华认为既要把蛋糕做大又要把蛋糕分好。“虽然改革开放 30 年，我们经济发生了重大变化，成了第二世界经济体，我们的人均 GDP 也超过 1 万美元，但是我们和发达国家还有差距。我们要把蛋糕做的足够大，同时还要把蛋糕分好。我们的基尼系数虽然已经降到 0.468，但是仍然存在着差距。所以我们要倡导第三次分配，我们在慈善领域也有明显的差距。2019 年社会捐赠占 GDP 的 0.15%，而发达国家基本上在 2% 左右。所以我们要大力倡导企业家的社会责任，参与共同富裕。”

最后，马蔚华倡导，企业家要发扬企业家的精神，热爱中华的爱国情、创新创业的进取心、诚实守信的价值观、报效社会的责任感和胸怀全球的大视野。“我觉得面对人类的挑战，企业家要坚持经济效益和社会价值同等重要。我们不仅要做一个好的企业，而且还要做一个伟大的企业，因为一个好的企业可以向社会提供好的产品、好的服务。而一个伟大的企业不仅提供好的产品和好的服务，还要尽自己的努力，让世界更美好。”