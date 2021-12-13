12 月 2-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会开幕式于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行。作为本年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

在 12 月 2 日的大会开幕式主题演讲中，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称 “深创投”）党委书记、董事长倪泽望谈到：风险投资助力了科技的产业化进程，对科创发展起到了加速助推的作用。

倪泽望首先介绍了深创投的基本情况。深创投是国内最早成立的风险投资机构之一，成立于 1999 年，截至目前已累计投资项目 1350 个，累计投资资金 755 亿元人民币，管理基金规模 4000 多亿元人民币，所投资企业累计上市 201 家，其中有 26 家在科创板上市，约占整个科创板上市公司总数的 7%；62 家在创业板上市，约占创业板上市公司总数的 6%。

随后，他以科创板上市公司统计情况为参照，介绍了深创投重点关注的几大投资领域情况：

新一代信息技术领域

科创板信息技术行业上市公司市值占比居各行业之首。未来投资主要有两个方向：一是数字新基建，二是数智化应用。数字新基建也是国内目前最热门的投资领域之一，包括 5G、大数据中心、人工智能等等数字基础设施的建设，将促进新兴基础软硬件的快速发展。同时，由于这样一些新基建的支撑，加速了生产、生活的数字化和智能化。生活中，比如说 5G、VR/AR 等技术能深度改变人们的购物、社交、娱乐等方式，有望形成新的商业业态；利用数字化手段实现的政务数据治理，将进一步便利居民服务，提升民生服务和社会治理水平，可以说影响到老百姓衣食住行的方方面面。生产方面，像工业互联网、SAAS 软件等大幅提高了生产效率，工业数智化可以说国内还处于起步阶段，未来还有很大的发展空间。

智能制造行业领域

科创板累计智能制造上市公司 64 家，平均市盈率是 59.7 倍。总体来看，传统制造业的转型升级培育了一批具有 “高附加值” 的科创企业，使得行业在资本市场的认可度得到了显著提升。智能制造领域有两条值得关注的投资主线：一是制造业转型升级，二是国内国外双循环下的国产化。转型升级方面，是从以前解决 “有没有” 的问题，过渡到现在解决 “好不好” 的问题。而双循环下，则是企业利用历史性的导入和迭代机会，依托庞大内需，以新技术、新工艺来提升生产智能化水平，塑造品牌壁垒，持续夯实中国制造的品牌竞争优势，打造走向世界的新名片。

医疗健康

倪泽望认为医疗健康是一个长青的板块，它关乎到民生福祉，是一个抗周期的赛道。科创板目前医疗健康行业累计上市公司 79 家，因其上市标准五，给了那些致力于打造国际领先创新药的企业非常大的支持发展空间。随着行业从 “跟随仿制” 到 “自主创新”，再加上科创板政策的支持，医疗健康行业进入发展快车道。深创投认为，医疗健康板块的投资机会在于 “技术创新引领+患者群体增加+医疗消费升级”。

新能源/新材料板块

从全球利益共同体角度、人与环境长期可持续和谐发展角度，这一板块的发展是大势所趋，且增速可期。新能源/新材料项目在科创板的表现也非常好，平均市盈率达到 70 倍。这个板块包括新能源汽车领域、储能行业领域、氢能领域等。近几年新能源汽车行业非常火爆，市场上新能源汽车的渗透率迅速提升，几家上市公司的市值也很可观，产业链仍有较多投资机会。这一领域，深创投主要关注后补贴时代，市场和技术驱动带来的投资机会，包括新型电池材料技术、电池回收、车与电网的能源互联等。其次是储能行业，随着光伏、风电等可再生能源并网的比例逐年增加，储能需求将迎来爆发式增长。新型储能近年来产业化落地加速，未来将在电力市场中发挥重要作用。氢能方面，怎么样去完善整个产业链，包括氢能的制取、储运、加注和燃料电池应用等等，方方面面需要作为一个整体来进行优化完善，从而降低成本，在更大范围内推广使用。