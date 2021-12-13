自今年 9 月份的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》公布以来，该区域中的一举一动也在愈发牵动着外界的关注。作为粤港澳大湾区发展建设的新篇章，横琴粤澳深度合作区也正在成为企业走向海外市场、展示中国创新力量的重要窗口之一。

基于对科技创新和科技对社会各产业的影响力的聚焦，以及对前沿科技、科技在现今和未来社会各行业的影响力进行呈现的愿景，12 月 2 日至 4 日，BEYOND 国际科技创新博览会开幕式于澳门正式举行。3 日上午，高瓴创始人张磊通过远程线上演讲的方式加入到大会活动中由动点科技联手中国太平打造的国际投融资峰会环节，并从中发表了对粤港澳大湾区科技创新产业的愿景与期待。

他表示，作为中国经济增长的重要引擎，科技创新已经成为包括澳门在内的粤港澳大湾区最显著的标志之一。而大湾区也在引领中国经济高质量发展过程中起到非常重要的作用，迸发高质量的发展核心动能。

“我们看到，粤港澳大湾区在全球科技创新竞争中正在跑出特有的创新加速度，创新要素于此高度集聚。在生物科技、人工智能、半导体、集成电路、先进材料、新能源等多个科技创新领域都取得了令人瞩目的成果，涌现出了一大批优秀企业。”

张磊进一步指出，在这个过程中，高瓴依托深厚的全产业链研究能力、聚焦于生物技术、软件服务、硬科技、碳中和、先进制造等领域，同样在持续加大对科技创新的投资力度。他透露，“我们在大湾区已经投资了很多重要的科技企业，并且早在 2013 年就有在横琴落地基金。” 接下来，高瓴将继续 “投新、投硬、投科技，投早、投专、投牛人，致力于用高瓴的长期资本、深度赋能、先进制造、精益管理、科技推动创新落地，产业升级，推动价值创造。”

而在演讲最后，张磊也谈到了他对这一区域的未来发展展望。在他看来，大湾区完整的生态系统非常适合科技创新产业的发展，未来更重要的目标将会落在人才的培养与吸引方面。因此，他认为，一方面，这需要对现有的本地人才进行再培养。另一方面，大湾区也需要加强对新生人才的培养以及吸引全球各地的外来人才聚集于此。

“澳门作为大湾区重要的连接中心，有着得天独厚的优势。它既能够连接世界，也能够连接粤港澳大湾区，继而进一步连接整个中国大陆。未来，澳门有望依托粤澳资源禀赋和发展基础，建立更好的科技创业和科技创新生态，加速创新资源的汇聚，促进产业的多元发展。高瓴也愿意加快融入到横琴粤澳深度合作区的建设中，加强与粤港澳大湾区的深度合作，助力科技创新和人才培养。”