动点出海获悉，印尼保险科技初创公司 Fuse 已于近日宣布获得了 2500 万美元的 B+轮融资。加上这笔最新融资后，Fuse 的 B 轮总融资已达到 5000 万美元左右。此前，Fuse 曾在今年 8 月及 9 月期间分别获了其 B 轮和 B 轮增投。

据了解，这笔最新融资的领投方为一家未具名的国际金融科技机构，Fuse 的现有投资者 East Ventures、纪源资本、eWTP、Emtek 等对此参投。Fuse 表示，将利用这笔资金推进其平台向更多东南亚国家扩张。

由于对现有保险制度缺乏信任，97% 的印尼人面临投保不足的问题。成立于 2017 年的 Fuse 则是一家主打供提供即时结算和快速索赔处理的印尼保险科技平台，其基于盖了 B2A、B2C、B2B2C 等多种经营模式的普通和健康险种也覆盖了交通工具、财产、旅游、健康、人寿、重大疾病、信用违约、货物负债等多个方面。据介绍，Fuse 拥有 460 多名员工，在印尼、越南、中国均设有分支机构。

Fuse 称，其应用程序已被超 6 万名营销或代理人员所使用，有 40 多家保险公司通过 Fuse 的平台向外界提供多达 300 种保险产品。此外，该公司也表示，平台在今年前三个季度的总签单保费（GWP）已超过 7000 万美元。而就印尼和东南亚而言，Fuse 目前也已经是该地区 GWP 规模最高的保险科技平台。